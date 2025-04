Memphis nega influência na demissão de Ramón Díaz do Corinthians

Memphis Depay foi decisivo para a virada do Corinthians sobre o Sport por 2 a 1 neste sábado, na Neo Química Arena. O camisa 10 marcou os dois gols da vitória alvinegra, ambos no segundo tempo. O desempenho individual do holandês veio apenas três dias após ele demonstrar incômodo com o rendimento do time.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogador também fez questão de negar que suas declarações após a derrota para o Fluminense — quando cobrou mais evolução do elenco — tenham influenciado na saída do técnico Ramón Díaz.

— Despedidas podem ser dramáticas. Se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Eu sou jogador, eu falo do jogo. Se vocês me perguntam, eu penso que posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Eu não acho que isso tem um impacto no comando, se devem demitir técnico ou não — disse Memphis, visivelmente irritado, na zona mista após a vitória sobre o time pernambucano.

continua após a publicidade

Desde a conquista do título paulista diante do Palmeiras, o Corinthians não havia vencido nas duas partidas da Sul-Americana e vivia um período instável na temporada, com três derrotas, dois empates e apenas uma vitória — contra o Vasco, pelo Brasileirão.

➡️ Clubes brasileiros caminham para estourar ‘bolha’ financeira com gastos insustentáveis

A fase ruim culminou na demissão de Ramón Díaz, que deixou o comando apenas 21 dias após conquistar o Campeonato Paulista.

— Eu não disse que não jogava livre com Ramón e Emiliano. Eu gosto de ter liberdade para jogar, para procurar espaços. Penso que é importante para o time e para eu criar chances — explicou o holandês.

continua após a publicidade

O Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (24), contra o Racing, do Uruguai, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o time enfrenta o Flamengo, fora de casa, no domingo (27).