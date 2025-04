Memphis lança documentário sobre sua vinda ao Corinthians

O canal oficial do Memphis no Youtube lançou um documentário sobre a vinda do holandês ao Corinthians. A estreia do filme aconteceu nesta quinta-feira (10), às 16h (de Brasília). O filme foi dirigido por Ulisses Neto.

O documentário foi lançado oficialmente no Memorial do Corinthians, no Parque São Jorge, sede oficial do clube alvinegro. Denominado "Memphis: Eco de um Novo Mundo", o filme retrata os primeiros passos do jogador no Timão.

— Acompanhamos o Memphis há mais de dois anos, e vimos de perto quando essa virada na carreira dele começou. A trajetória rumo a um recorde histórico com a seleção acabou se entrelaçando com algo mais íntimo: o desejo de pertencimento. O Corinthians entrou nessa história como um elo inesperado e profundo. No curta, que é parte de um documentário longa-metragem ainda em produção, o torcedor vai sentir que essa conexão com a Fiel é sobre o que atravessa, sacode e revela quem a gente é — disse Ulisses Neto, diretor do filme.

Contratado pelo Corinthians em setembro do último ano, Memphis surpreendeu o mundo ao escolher atuar no futebol brasileiro. O holandês coleciona passagens por grandes clubes europeus como Manchester United, da Inglaterra, Lyon, da França, além de Barcelona e Atlético de Madrid, da Espanha.

— Essa é a primeira vez que chego a um país para trabalhar e sinto que a mudança é muito maior do que o futebol. A conexão que tenho com a torcida é algo especial que nunca tive antes. Ainda existe a barreira da língua, mas às vezes as palavras não precisam ser ditas — disse Memphis em entrevista ao clube oficial.

Memphis Depay é um dos destaques do elenco corinthiano (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Trajetória no Timão

Desde que chegou ao Corinthians, em setembro de 2024, Memphis disputou 32 partidas, marcou 10 gols e deu 12 assistências. O atacante participou da campanha do título do Paulistão conquistado pelo Timão nesta temporada.

“Memphis, Ecos de um Novo Mundo” teve produção executiva de Ulisses Neto, Memphis Depay, Gianluca Vitale e Thiago Slovinski.