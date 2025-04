Corinthians investiga possível rombo milionário deixado pela antiga gestão

O Corinthians investiga um rombo milionário de aproximadamente R$ 200 milhões deixado pela antiga gestão, de Duilio Monteiro Alves. Aliados da diretoria do Timão alegam que o valor não foi contabilizado no balanço financeiro de 2023.

A informação foi veiculada pelo 'Ge'. A diretoria aguarda uma investigação para se manifestar publicamente sobre o tema. Os valores referem-se a reservas financeiras destinadas ao pagamento de dívidas tributárias em tramitação na Justiça, nas quais o clube acreditava ter grandes chances de derrota.

Em 2023, os valores apresentados no balancete referentes a esses débitos foram de R$ 10,6 milhões. Interlocutores afirmam que a manobra pode ter sido uma forma de 'maquiar' as dívidas do clube no período.

A equipe de Duilio Monteiro Alves emitiu um comunicado negando a veracidade das acusações, associando a um possível aumento das dívidas do clube e reiterou que as contas de 2023 foram aprovadas pelo conselho fiscal.

Atual diretoria do Corinthians acusa gestão do Duilio por rombo financeiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Afeta o RCE?

Interlocutores da posição afirmam que o valor deverá ser contabilizado no balanço financeiro deste ano, contrariando a contabilização inicial feita pela antiga diretoria em 2023. Vale lembrar que o Corinthians trabalha com um plano de dívidas para o pagamento de R$ 367 milhões em débitos cíveis.

O projeto foi ratificado nesta quarta-feira (9), após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o agravo requerido pela PixStar, mantenedora da ex-patrocinadora do clube PixBet, que tentava anular a utilização do mecanismo pelo Corinthians, devido ao clube não ser um SAF.

O rombo financeiro, embora não tenha sido refletido nos documentos entregues pelo Corinthians à Justiça, não deve comprometer o andamento do acordo, já que se trata de débitos tributários e não de dívidas cíveis, o que garante a continuidade do processo sem maiores impedimentos.