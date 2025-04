A Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians decidiu pelo afastamento preventivo de Romeu Tuma Jr. da presidência do Conselho Deliberativo do clube alvinegro. A deliberação aconteceu nesta quarta-feira (9) e analisou as denúncias feitas pelo dirigente Augusto Melo e o conselheiro Roberto William Miguel, o Libanês.

Noticiada pelo 'Ge' e confirmada pelo Lance!, a decisão pelo afastamento de Romeu Tuma Jr. contou com três votos a favor e um contra. Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, se absteve, pois o estatuto prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo.

Informações desencontradas

Em contato com o Lance!, Libanês e Augusto Melo, autores da denúncia, afirmaram que não receberam comunicação oficial da Comissão de Ética e Disciplina e souberam da decisão pela imprensa. Interlocutores da oposição relatam o mesmo. Romeu Tuma Jr. foi contatado, mas ainda não se pronunciou sobre o caso.

Mesmo sem um pronunciamento oficial do órgão, há o consenso de que se a decisão foi deliberada na reunião, Romeu Tuma Jr. já está afastado do cargo. Interlocutores afirmam que a deliberação não teve um pedido de respaldo da Comissão de Justiça.

Há uma guerra de narrativas sobre o episódio. Enquanto membros da situação defendem que a medida seja cumprida, interlocutores da oposição afirmam que ela não está prevista no estatuto do clube, que não permite afastamentos cautelares de conselheiros, apenas de sócios, e sustentam que o tema deveria ser submetido à votação no órgão.

Próximos passos

A Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians deve informar a deliberação de maneira oficial, após a comunicação, Tuma será afastado e começa a preparar a defesa para retornar ao cargo antes da votação das contas do clube, marcada para o dia 28 de abril.

A oposição sustenta que a medida fere o estatuto do clube alvinegro e se apoia no artigo 89, que não prevê a possibilidade de deliberação para afastamento do presidente do Conselho.

Artigo 89 – São atribuições da Comissão de Ética e Disciplina:

A – Conhecer, instruir e relatar processos disciplinares relativos aos membros do próprio Conselho Deliberativo (CD), aos da Diretoria, do Conselho de Orientação (CORI) e do Conselho Fiscal, podendo, para tanto, colher provas, tomar depoimentos e solicitar informações de todos os poderes do Corinthians.​

Membros da posição defendem que o processo ainda será jugado pela Comissão de Ética e precisa ser referendado pelo Conselho do Corinthians, portanto, segue as normas do estatuto.

Guerra política

A votação pelo afastamento de Romeu Tuma Jr. é mais um capítulo da guerra política no Corinthians. Presidente do Conselho Deliberativo, ele é apontado internamente como um dos principais opositores de Augusto Melo. O mandatário o acusa de conduzir com parcialidade o processo de impeachment que tramita no Parque São Jorge.

A oposição acredita que o afastamento foi uma manobra para a imposição de Roberson Medeiros, conhecido como Dunga, para a presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. O membro da Comissão de Ética e Disciplina é visto como aliado de Augusto Melo e poderia se parcial nas votações para aprovação de contas e o impeachment.