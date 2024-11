Mephis Depay ficou fora da lista de convocados da Holanda para os confrontos contra Hungria e Bósnia-Herzegovina pela fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. Com isso, o jogador não será desfalque para o Corinthians no duelo contra o Cruzeiro, marcado para o dia 20 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta sexta-feira (8), Ronald Koeman divulgou a lista de convocados da Holanda. Os próximos jogos da seleção europeia serão contra a Hungria, na próxima sexta-feira (15), e contra a Bósnia-Herzegovina, cinco dias depois. Memphis não atua por sua seleção desde a disputa da Eurocopa, em julho deste ano.

A convocação renderia um desfalque para Ramón Díaz. Na 34ª rodada do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena. O jogo será realizado no dia 20 de novembro, às 11h (horário de Brasília), um dia após compromisso da seleção holandesa.

Destaque do Corinthians, Memphis ficou de convocação para próximos jogos da Holanda (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Distante da Seleção

Segundo maior artilheiro da seleção holandesa, com 46 gols, Memphis vive um período distante da equipe nacional. A última vez que o jogador entrou em campo com a camisa laranja foi no dia 10 de julho, na derrota por 2 a 1 para a Inglaterra, na semifinal da Eurocopa.

O atacante vive um período de incerteza na seleção. Em setembro, o treinador holandês Ronald Koeman declarou que não chamaria mais Steven Bergwijn, após o jogador se transferir ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por não atuar no cenário europeu.

Perguntado se o Campeonato Brasileiro é um torneio competitivo, Koeman se esquivou e deixou em aberto a situação de Memphis.



- O Brasil está longe. Parece-me uma competição forte, mas ainda não tenho muita visão sobre ela - declarou o treinador.

Boa fase no Corinthians

No Timão, o jogador vive uma 'lua de mel' com a Fiel. Foram dois gols e quatro assistências nas nove partidas que disputou com a camisa alvinegra. Memphis é um dos atletas mais queridos da torcida, não é incomum ver as arquibancadas de Itaquera com corinthianos usando a tradicional faixa usada pelo holandês.

Em 13º colocado no Brasileirão, o Corinthians busca garantir uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano. Neste sábado (9), o Timão encara o Vitória, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador.