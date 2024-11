Ramón Díaz testa formação diferente no Corinthians para ‘decisão’

O duelo entre Vitória e Corinthians, neste sábado (9), às 16h30, no Barradão, é um confronto direto contra o rebaixamento, portanto, vale "mais" do que três pontos. Empatados com os mesmos 38 pontos, uma vitória fará com que o time praticamente salte para o meio da tabela de classificação do Brasileirão. Para a partida, Ramón Díaz fará mudanças pontuais.

O técnico corintiano não poderá contar com pelo menos três atletas: os laterais Matheuzinho e Hugo, suspensos, além do zagueiro André Ramalho, que lesionou a coxa, e Cacá, com dores nas costas, que não é baixa certa, mas dúvida para a partida.

Apesar dos desfalques, o meio-campista Igor Coronado, que cumpriu suspensão no clássico contra o Palmeiras, volta a ficar disponível para a comissão técnica alvinegra. Fagner e Matheus Bidu são entradas certas nas vagas de Matheuzinho e Hugo.

No último treinamento, Ramón começou a desenhar a equipe, que deve ter: Hugo Souza, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo, Alex Santana (Charles) e Garro; Memphis e Yuri Alberto.

O Corinthians vem de três vitórias seguidas no Nacional, conseguindo abrir quatro pontos de vantagem sobre o últime time da zona de rebaixamento, o Athletico, e ocupa a 13ª posição.

