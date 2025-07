O Corinthians, aos poucos, passa a contar com o elenco completo para o segundo semestre da temporada. Nesta sexta-feira (11), Dorival Júnior comandou uma atividade no CT Dr. Joaquim Grava e contou com o retorno, parcial, de antigas baixas por lesão.

Yuri Alberto é a principal delas. No dia 24 de maio, o atacante sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, no empate por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogador está fora de combate desde então.

O atleta esteve junto ao grupo no CT Dr. Joaquim Grava. Yuri Alberto realiza transição física, quando faz atividades no gramado, mas mostrou avanço na recuperação. O jogador participou do 'bobinho' com os companheiros, e mostrou que já faz trabalho com bola. Entretanto, sue retorno deve ficar para o final do mês.

Outra novidade na atividade foi a presença de Bahia. O jovem sofreu uma entorse no tornozelo atuando pela equipe sub-20 e precisou ficar de molho no departamento médico. Concorrente a uma vaga na equipe de Dorival Júnior, iniciou o processo de transição física.

Raniele pode ser novidade do Corinthians contra o Red Bull Bragantino (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Reforços no Corinthians

Dorival Júnior pode ter alguns retornos contra o Red Bull Bragantino. Gui Negão e Raniele se recuperaram de lesões musculares e devem integrar o elenco do Corinthians contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena.

Gustavo Henrique, que se recuperou de uma cirurgia na hérnia inguinal, treina normal com o grupo desde a reapresentação do elenco, no último dia 27. O zagueiro foi desfalque do Corinthians no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, na última partida antes da paralisação do calendário para o Mundial de Clubes.

Outros atletas que foram desfalques no empate por 0 a 0 contra o Grêmio, no dia 12 de junho, são Carrillo e José Martínez. Os atletas foram poupados por controle de carga e devem retornar contra o Massa Bruta.