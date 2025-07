Organizada do Corinthians cobra punição para Andrés Sanchez

A Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, divulgou um comunicado nesta sexta-feira (11), exigindo providências do Conselho Deliberativo do clube em relação as recentes denúncias envolvendo Andrés Sanchez, que admitiu ter usado o cartão corporativo da instituição para gastos pessoais.

continua após a publicidade

O caso ganhou notoriedade nesta quinta-feira (10). O ex-presidente do Corinthians admitiu que gastou cerca de R$ 9 mil em uma viagem realizada para o litoral do Rio Grande do Norte, onde costuma passar réveillon. Entre os gastos estão despesas envolvendo passeio de barco, hospedagem e refeições em restaurantes. Andrés Sanchez alegou que confundiu o cartão com o seu pessoal, e prometeu reembolsar os valores aos cofres do Timão.

Em sua nota, a Gaviões da Fiel exigiu providências imediatas, destacou a importância da lisura da Comissão de Ética, que irá acolher denúncias, e que, se provado a má intenção do ex-presidente, seja cumprida até mesmo sua exclusão do quadro de associados do Corinthians.

continua após a publicidade

Outro ponto levantado pela torcida foi a abertura das contas do clube nos últimos anos. O processo no Corinthians é realizado pelo Conselho Deliberativo do clube.

Veja a nota dos Gaviões da Fiel

"O Gaviões da Fiel Torcida, fundada para fiscalizar e defender incondicionalmente os interesses do Sport Club Corinthians Paulista, vem a público exigir providências imediatas diante das recentes denúncias envolvendo o ex-presidente Andrés Sanchez, acusado de uso indevido do cartão corporativo do clube.

continua após a publicidade

A Fiel Torcida, que sustenta este clube com amor, presença e fidelidade, não admite que seu nome seja sujo por práticas que afrontam a transparência e a moralidade que devem reger a administração desta instituição.

Exigimos que o Conselho de Ética do Corinthians cumpra o seu papel e atue de forma independente, de acordo com o que determina e rege o Estatuto, acolhendo as denúncias formais para apurar os fatos, garantindo ampla defesa e, se comprovadas as irregularidades, promovendo a exclusão do ex-presidente do quadro de associados.

Da mesma forma, reivindicamos que o Conselho Deliberativo abra imediatamente todas as contas e movimentações financeiras dos últimos anos para análise detalhada, permitindo que a Fiel Torcida saiba como o dinheiro do clube foi utilizado.

O Gaviões da Fiel não compactua com corrupção, desvio de conduta ou qualquer ação que prejudique o Corinthians. Lutaremos sempre para que o clube seja administrado de forma ética, honesta e transparente, honrando a grandeza de sua história e o peso de sua torcida."

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Andrés Sanchez presidia o Corinthians em 2020 (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Assembleia Geral

A semana foi marcada por polêmicas na política do Corinthians. Além do caso envolvendo Andrés Sanchez, a quinta-feira (11) foi marcada pela denúncia do MP de Augusto Melo à Justiça. As polêmicas correm às vésperas da decisão sobre o impeachment do dirigente.

Afastado pelo Conselho Deliberativo no dia 26 de maio, Augusto Melo ainda tem uma chance de ficar no cargo. No dia 9 de agosto, os associados vão se reunir para votar se o dirigente deve, ou não, ser afastado do cargo de forma permanente.

O caso dos cartões corporativos é visto como um trunfo para Augusto Melo nesse momento. A polarização com Andrés Sanchez é uma das estratégias utilizadas pela defesa do ex-presidente para convencer os associados.