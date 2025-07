Corinthians treina com presença de Memphis e ‘velho conhecido’

O Corinthians faz os seus últimos treinamentos antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, que será no domingo (13), às 19h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (11), o Timão abriu a atividade realizada no CT Dr. Joaquim Grava para a imprensa.

Memphis esteve presente junto ao grupo. O holandês ficou sob os holofotes durante a semana após faltar ao treinamento da quarta-feira (9), sem uma justificativa. O Corinthians trata o assunto como resolvido, e o atacante também, que brincou com os companheiros durante o exercício escolhido por Dorival Júnior para iniciar o treino: o "bobinho".

Enquanto isso, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, e Osmar Stábile, presidente interino, assistiram à atividade com atenção. Passaram o tempo todo conversando na beira do campo, com muitos gestos, o que causou a curiosidade dos jornalistas.

Os primeiros minutos do treino tiveram o elenco batendo bola de forma despretensiosa, mas foi possível notar algumas novidades. Yuri Alberto participou da atividade com os colegas. O atacante realiza transição física, parte da recuperação de uma fratura na região lombar.

Bahia, com uma entorse no tornozelo, iniciou a transição física e esteve com o grupo em campo. Gui Negão se recuperou de uma lesão muscular e deve ser relacionado por Dorival Júnior para o duelo contra o Red Bull Bragantino.

Corinthians treinou visando duelo contra o Red Bull Bragantino (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Velho conhecido no CT Dr. Joaquim Grava

A equipe do Remo também treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira (11). O quinto colocado da Série B do Brasileirão enfrenta a Chapecoense no domingo (13), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Santa Catarina.

Por questões de logística, a equipe paraense treinou nas dependências do Corinthians, antes de seguir viagem para o Sul. António Oliveira, que treinou o Timão no primeiro semestre de 2024, comanda a o time do Norte e retornou ao CT Dr. Joaquim Grava.