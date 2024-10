Ramón Díaz destaca atuação de estrelas do Corinthians para reverter empate

Ramón Diaz falou após vitória do Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 23:29 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, o Corinthians venceu o Athletico Paranaense por 5 a 2, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Brasileirão. Matheuzinho, Cacá, Memphis Depay, Garro e Yuri Alberto fizeram os gols do Timão. Nikão e Erick descontaram para o Furacão. Com o resultado, o clube alvinegro deixou a zona de rebaixamento da competição.

Corinthians goleia Athletico e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

Apesar da goleada, a partida foi complicada, e após abrir dois gols de vantagem, o clube alvinegro foi ao vestiário com o jogo empatado.O Timão conseguiu retornar do segundo tempo e marcar três gols.

Após o jogo, Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva, revelou que pediu atenção aos atletas e destacou a importância da rodada na fuga do Timão contra o rebaixamento. O técnico ainda se mostrou decepcionado com a derrota do Flamengo para o Fluminense, adversário direto na luta contra a degola.

-Dissemos para eles entenderem que o adversário também joga, que temos que estar atentos e concentrados nos 90 minutos porque há muito em jogo. Queríamos sair da zona de rebaixamento, que hoje foi uma rodada em que pensávamos que o Flamengo poderia ter tido outro resultado e não aconteceu- disse o argentino.

A história do primeiro tempo fez a Fiel lembrar do duelo contra o Internacional, quando a equipe sofreu o empate no final do jogo e terminou com o placar em 2 a 2. Ramón destacou a atuação dos principais atletas.



-Eu gostei da equipe no segundo tempo porque ela reagiu, fomos mais pulsantes, chegamos mais, e isso é pela qualidade que temos. É só ver o que fez Memphis, O que fez Yuri, o que fez Garro, para nós são jogadores importantes que tem que decidir, que possuem responsabilidades dentro da equipe.

Próximo jogo

No domingo, o Corinthians volta a jogar na Neo Química Arena. Pela Copa do Brasil, o Timão enfrenta o Flamengo no jogo de volta da semifinal do torneio. O clube alvinegro precisa reverter uma desvantagem mínima no placar.