Memphis Depay indica futuro no Corinthians e se declara à torcida: ‘É a maior’

Principal contratação do Corinthians na última temporada, Memphis Depay falou sobre seu futuro no clube em entrevista no último sábado (8). Com contrato válido até a metade de 2026, o atacante deixou a situação indefinida, mas expressou o desejo de continuar no clube paulista ao fim do atual vínculo.

continua após a publicidade

+ Corinthians encara São Bernardo com mudança interna e novidade no ataque

- Fale com meus advogados (risos). Mas gostaria de ficar - afirmou Depay em entrevista à TV Globo.

No Corinthians desde setembro, Memphis foi um dos responsáveis pela arrancada do clube no Campeonato Brasileiro, que tirou a equipe da zona de rebaixamento e garantiu a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Em 14 jogos, sendo 11 como titular, o atacante anotou sete gols e distribuiu quatro assistências. Em 2025, no entanto, ele ainda sofre com a falta de ritmo devido ao curto período de pré-temporada e tem apenas uma participação em gol, com a assistência para Yuri Alberto no empate contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

Relação com a torcida do Corinthians

No Brasil há aproximadamente seis meses, Memphis Depay já criou uma conexão com a torcida corintiana – seja através de itens comerciais, como a faixa de cabeça, comemorações ou músicas.

Durante entrevista, o atacante ressaltou a importância da Fiel em Itaquera, capaz, na visão dele, de modificar resultados, e afirmou ser a torcida "mais intensa e real". Vale lembrar que o Brasil é o quinto país em que Memphis atua. Anteriormente, ele acumulou passagens por Holanda, França, Inglaterra e Espanha.

continua após a publicidade

- É a torcida mais intensa e real. Eles apoiam o time de verdade. Para mim, é a maior! Eles são tão intensos. A energia é diferente. Quando eu fui ao estádio pela primeira vez foi tipo: "o que é isso?" Quando você está perdendo eles cantam mais alto. Eles sabem do poder que têm, ajudam muito - completou o holandês.

Memphis Depay em partida do Corinthians (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo do Corinthians

O Corinthians encara o São Bernardo neste domingo (9), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Com 19 pontos e na liderança do grupo A, o Timão necessita apenas de um empate para garantir vaga no mata-mata da competição estadual.