Corinthians encara São Bernardo com mudança interna e novidade no ataque

O Corinthians encerrou, na tarde deste sábado (8), a preparação para a partida contra o São Bernardo, no CT Joaquim Grava, válida pelo Campeonato Paulista. Com mudanças na numeração, Memphis Depay passará a utilizar a camisa 10, enquanto Garro vestirá a 8.

continua após a publicidade

+ Marca de calçados posta indireta para ex-presidente do Corinthians

Após um trabalho de força na academia e aquecimento no gramado, o elenco realizou um exercício tático de enfrentamento. Jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas, também foram trabalhadas.

- A expectativa é a melhor possível. A gente vem de uma vitória contra o Novorizontino (1 a 0) e um empate importante agora no Derby (1 a 1). Creio que o grupo está muito bem e está preparado para jogar do lado da nossa torcida. Esperamos a casa cheia e queremos conquistar os três pontos - afirmou Tchoca.

continua após a publicidade

Suspenso após receber cartão vermelho no clássico contra o Palmeiras, Yuri Alberto será desfalque neste domingo. Com isso, Romero deve formar a dupla de ataque ao lado de Memphis, além de vestir a braçadeira de capitão.

Yuri Alberto recebeu cartão vermelho no Dérbi e será desfalque na escalação do Corinthians para o duelo contra o São Bernardo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O último encontro entre as equipes ocorreu na segunda fase da Copa do Brasil de 2024. Na ocasião, em jogo único, o Timão garantiu a classificação com uma vitória por 2 a 0 no Estádio 1º de Maio, com gols de Yuri Alberto e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Provável escalação do Corinthians

Com isso, a provável escalação do Corinthians para encarar o São Bernardo tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Raniele, Ryan, Charles e Igor Coronado; Romero e Memphis Depay.

O Timão soma 19 pontos em sete rodadas e detém a melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista. Ao todo, a equipe comandada por Ramón Díaz totaliza seis vitórias, um empate e uma derrota.