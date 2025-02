Marca de calçados posta indireta para ex-presidente do Corinthians

O perfil da Havaianas, marca de calçados brasileira, publicou uma indireta para Mário Gobbi nas redes sociais neste sábado (8). No X, antigo Twitter, a empresa mencionou o nome do ex-presidente do Corinthians e relembrou uma polêmica declaração do dirigente sobre associados que frequentam o clube de chinelo.

- Nós vivíamos em paz aqui. Ele (Augusto Melo) pegou a mensalidade (do clube social) e jogou em uma merreca. Está cheio de bandido frequentando o clube. Vem aqui de final de semana, é chinelo havainas, um baixo nível - afirmou Mário Gobbi.

No início do mês, uma conversa entre Mário Gobbi e outros membros do CORI (Conselho de Orientação) foi vazada ao público. Em determinado momento, o ex-mandatário critica a atual gestão, liderada por Augusto Melo, e faz declarações preconceituosas sobre os associados.

Já neste sábado (8), Augusto esteve presente no Parque São Jorge utilizando um chinelo branco da Havainas, além de trajar uma camiseta estampada com a frase: "contra todo ditador".

Augusto Melo utiliza chinelo em visita ao Parque São Jorge (Foto: Reprodução)

Gaviões da Fiel 'cobra' parceira

Principal torcida organiada do Corinthians, a Gaviões da Fiel aproveitou a publicação para pedir a parceria da Havainas na campanha Doe Arena, que tem como objetivo quitar as dívidas da casa alvinegra.

- Havaianas todo mundo usa, inclusive os fiéis doadores que estão unidos em prol da campanha Doe Arena. Vocês podiam lançar um chinelo exclusivo pra gente reverter o lucro em doação para a campanha, bora? Chama o chefe aí... a chamada tá pronta: Havaianas da Fiel, todo mundo usa pra doar!

Na última sexta-feira (7), a torcida organizada anunciou o pagamento da 38ª parcela, no valor total de R$ 67.138,74.

Para saldar o débito, o financiamento coletivo precisa arrecadar mais R$ 663.532.744,88. As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.