Estado do gramado em Corinthians x Athletico-PR viraliza: ‘O que a NFL fez?’

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo da partida, o estado do gramado chamou atenção dos torcedores. A Neo Química Arena recebeu na última sexta-feira (5), o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela NFL, e o evento deixou marcas.

O intervalo de tempo entre a partida da liga de futebol americano e da partida entre Corinthians e Athletico-PR não foi o suficiente para remover as marcações em campo. Sendo assim, no confronto da Copa do Brasil foi possível observar manchas dentro das quatro linhas.

A situação incomodou alguns torcedores, que se manifestaram sobre o caso nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo: