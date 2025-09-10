menu hamburguer
Estado do gramado em Corinthians x Athletico-PR viraliza: ‘O que a NFL fez?’

Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

Memphis Depay jogador do Corinthians disputa lance com Carlos Teran jogador do Athletico-PR durante partida na Neo Química Arena pela Copa Do Brasil 2025. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
imagem cameraMemphis Depay jogador do Corinthians disputa lance com Carlos Teran jogador do Athletico-PR durante partida na Neo Química Arena pela Copa Do Brasil 2025. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
22:04
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam, nesta quarta-feira (10), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo da partida, o estado do gramado chamou atenção dos torcedores. A Neo Química Arena recebeu na última sexta-feira (5), o jogo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, pela NFL, e o evento deixou marcas.

O intervalo de tempo entre a partida da liga de futebol americano e da partida entre Corinthians e Athletico-PR não foi o suficiente para remover as marcações em campo. Sendo assim, no confronto da Copa do Brasil foi possível observar manchas dentro das quatro linhas.

A situação incomodou alguns torcedores, que se manifestaram sobre o caso nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

