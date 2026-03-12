O Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira (12), no CT Dr. Joaquim Grava, após a derrota por 2 a 0 para o Coritiba. A equipe já foca no confronto diante do Santos, marcado para domingo (15), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

A programação da tarde começou com treino de força na academia. Jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Coritiba fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT, buscando recuperação física.

Os demais atletas foram ao campo para trabalhos específicos: exercícios setoriais, treinos táticos de ataque contra defesa e um jogo de enfrentamento em campo reduzido, com equipes de dez contra dez, reforçando movimentações ofensivas e defensivas.

O Corinthians vive a expectativa de voltar a contar com o atacante Yuri Alberto. O camisa 9 sofreu uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda durante o jogo contra o São Bernardo, no dia 15 de fevereiro.

Segundo Lucas Silvestre, auxiliar do técnico Dorival Júnior, a presença do jogador no clássico contra o Santos será definida após reunião entre o departamento médico, a comissão técnica e o próprio atleta.

— Com relação ao Yuri, amanhã o DM deve nos passar uma posição. A gente aguarda essa posição do doutor para saber se ele vai jogar ou não no domingo — disse Silvestre.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Momento do Corinthians

Com a derrota, o Corinthians aparece na oitava posição (caiu cinco colocações), com sete pontos, duas vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu outros cinco.

Agora, o Timão enfrenta o Santos, no próximo domingo (15), na Vila Belmiro; a Chapecoense, no dia 19, na Arena Condá; e o Flamengo, no dia 22, novamente na Neo Química Arena, todas as partidas pelo Campeonato Brasileiro.

Calendário

Santos x SCCP – Domingo, 15/03, às 16h00

– Domingo, 15/03, às 16h00 Chapecoense x SCCP – Domingo, 19/03, às 21h30

– Domingo, 19/03, às 21h30 SCCP x Flamengo – Quarta-feira, 22/03, às 20h30

