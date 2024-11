Memphis Depay aplica drible absurdo em treino do Corinthians; assista

Nesta quinta-feira (14), o Corinthians treinou no CT Dr. Joaquim Grava visando a preparação para o próximo jogo no Campeonato Brasileiro. A atividade, comandada por Ramón Díaz, foi aberta à imprensa, que pôde ver de perto uma bela jogada de Memphis Depay.

➡️Com desfalques, Corinthians treina visando duelo contra o Cruzeiro

O treinamento foi dividido em três etapas. Primeiro, os jogadores bateram bola de maneira livre em um dos campos do CT, como aquecimento. Após o momento mais leve, o elenco corinthiano foi chamado por Ramón Diaz e Emiliano para trabalhos específicos.

Dividido em três grupos, os jogadores realizaram treinos físicos, de finalização e de duelos mano a mano. Neste último, os atletas precisavam percorrer por volta de um cone, ficar com a bola após disputa com o adversário e fazer o gol.

Certo momento, Memphis ficou mano a mano com Caetano, zagueiro do Timão. O holandês esbanjou habilidade e mostrou o por que é um jogador tão aclamado pela Fiel. O atacante balançou na frente do companheiro, aplicou um elástico e deu uma bela caneta no colega. A jogada foi gravada pelo LANCE!

O drible de Memphis

Próximo jogo

Memphis durante treino do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/ Ag.Corinthians)

O Corinthians volta a entrar em campo apenas na próxima quarta-feira (20). Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Timão recebe o Cruzeiro na Neo Química Arena. A partia está marcada para às 11h (de Brasília), um horário incomum para jogos no meio de semana, mas que acontecerá devido ao feriado do Dia da Consciência Negra, em São Paulo.

Em décimo lugar, com 41 pontos, o clube alvinegro busca o Cruzeiro, sétimo colocado e primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Seis pontos separam as duas equipes no Brasileirão.