STJD transforma punição em multa, e Corinthians ganha reforço no Brasileirão

Punido com dois jogos de suspensão após uma entrada temerária na derrota do Corinthians por 3 a 1 para o São Paulo, pelo Brasileirão, o zagueiro André Ramalho teve a pena convertida em multa de R$ 30 mil e estará à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Cruzeiro.

O processo teve a Transação Disciplinar homologada nesta quinta-feira (14) pelo relator Maxwell Borges Vieira. O zagueiro havia sido denunciado com base no artigo 254-A, que trata de agressões físicas ocorridas dentro de campo, seja contra a equipe de arbitragem ou outra pessoa.

Em julgamento na Sexta Comissão Disciplinar, os auditores julgaram como parcialmente procedente a denúncia para desclassificar para o artigo 250, que fala da prática de "ato desleal ou hostil durante a partida" e puniram André Ramalho com duas partidas de suspensão.

O Corinthians recorreu da decisão e o processo entrou na pauta do pleno. Antes do julgamento, no entanto, a Procuradoria fez a proposta de Transação Disciplinar, que foi aceita pelo clube alvinegro.

André Ramalho durante partida do Corinthians pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Relembre a expulsão de André Ramalho

Na derrota para o São Paulo, em Majestoso disputado no Estádio Mané Garrincha, André Ramalho recebeu cartão vermelho aos 17 minutos do segundo tempo após atingir o rosto do atacante Luciano com uma cotovelada.

O duelo, que terminou com duas expulsões para o lado do Timão, marcou o primeiro clássico de Memphis Depay pelo clube.