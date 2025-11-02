menu hamburguer
Corinthians

Memphis dá receita para o Corinthians crescer na reta final do Brasileirão

Timão venceu o Grêmio em casa, com direito a gol do camisa dez holandês

Leonardo Bessa
Memphis foi decisivo na vitória do Corinthians (Foto: Vilmar Bannach/Gazeta Press)
O Corinthians fez o dever de casa na Neo Química, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, e venceu o Grêmio pelo placar de 2 a 0 com gols de Gustavo Henrique, na primeira etapa, e Memphis, de pênalti, já na reta final. O holandês camisa dez do Timão deu a receita para a equipe seguir crescendo para buscar uma vaga na próxima Libertadores.

— Quando você ganha jogos, a equipe fica com mais confiança. A equipe precisa de confiança. Muitas vezes, nós temos que construir um jogo de trás. E hoje nós fizemos isso muito bem. Nós tivemos uma posição muito boa, mas ainda podemos melhorar. Nós temos que melhorar. Mas, claro, quando nós temos confiança, nós podemos ganhar mais jogos. E esse é o objetivo. A equipe está focada… muito focada. Então eu estou feliz com isso — disse o jogador, após a partida, ao "Premiere".

Com o gol marcado aos 35 da segunda etapa na vitória sobre o Grêmio, Memphis chegou ao quinto tento anotado no Brasileirão em 19 aparições com a camisa do Corinthians. O holandês, apesar do placar em casa, ainda vê margem para evolução e pediu correção no terço final.

— Eu sempre quero finalizar, quero oferecer assistência. Eu acho que tivemos muitas oportunidades hoje. Jogamos muito bem. Tivemos mais chances para finalizar ao gol… Acho que, às vezes, perdemos a visão quanto estamos de frente para o gol. Temos que acertar nas decisões para que possamos chutar mais.

O resultado em casa deixou o Corinthians, a princípio, na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos, a cinco do Fluminense, que abre o G-7. O próximo desafio do time comandado por Dorival Júnior será na quarta-feira (5), contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

