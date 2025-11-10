Corinthians diminui probabilidade de Libertadores após duas derrotas seguidas

O Corinthians perdeu seu segundo jogo seguido no Brasileirão diante do Ceará no domingo (8) e viu as chances de disputar a próxima Libertadores caíram nesta reta final de campeonato nacional. O alvinegro paulista deixou de somar pontos diante do rival cearense e do RB Bragantino meio de semana e caiu uma posição na tabela, estacionando em 42 pontos na 12ª posição. Em comparação a rodada anterior, a porcentagem oscilou negativamente.

Até o começo desta 33ª rodada, o Corinthians somava 4,4% de probabilidade de jogar a próxima edição da copa continental e 86,4% de chances de disputar a próxima Sul-Americana. Agora, após as duas derrotas seguidas, o Timão reduziu para apenas 1,1% a possibilidade e entrar no atual G7 para jogar o torneio em 2026. A porcentagem para entrar no grupo da Sul-Americana se mantém alta, mas também tive uma queda, chegando a 80,7%, o que coloca o alvinegro com o quinto melhor nesse quesito.

Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), instituição referência na análise estatística do futebol brasileiro. As pesquisas também mostram que o Corinthians não zerou ainda os números de rebaixamento, apesar de serem ínfimas e não refletirem o real cenário da equipe no Brasileirão. Atualmente, o clube tem 0,21% de chance, levemente superior antes da segunda derrota, que era de 0,13%.

Os resultados da equipe de Dorival Jr. também impactaram no aproveitamento do clube como mandante e também no returno da competição. A Neo Química Arena já não vinha sendo um ambiente extremamente favorável à equipe, que ocupa a 13ª posição entre os 20 time e tinha 55,56% de aproveitamento, número que caiu e chegou a 52,08% ao fim da 13ª rodada.

Com 20 pontos somados neste returno, o Corinthians é o 8º colocado e tem 47,62% de aproveitamento. Antes da derrota para o Ceará, era o 7º colocado e tinha aproveitamento de 51,28%. O Botafogo chegou a 21 pontos nesta segunda metade de Brasileirão após o empate contra o Vitória e passou o Timão neste recorte da tebela.

Yuri Alberto e Matheus Bahia disputam bola em Corinthians x Ceará pelo Brasileirão. (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Jogos do Corinthians nesta reta final

Agora, restando apenas cinco jogos, o Corinthians tem três deles em casa e outros dois fora. E apesar de ter mais jogos como mandante do que como visitante, o clube terá confrontos diretos e de alto nível. O próximo confronto é um clássico diante do São Paulo, na Neo Química, em partida de "seis pontos". Se o Timão tivesse vencido o duelo contra o Ceará poderia ter empatado em número de pontuação do rival já nesta rodada, que é de 45 pontos. Agora, mira a vitória para acirrar a disputa por uma vaga na Libertadores.

Na sequência, enfrentará mais dois times do atual G6. O Cruzeiro fora de casa, no dia 23 de novembro, e em casa contra o Botafogo. Os duelos tendem a ser acirrados não só pela qualidade das equipes rivais, mas pelo contexto do campeonato, que tem a Raposa querendo cravar a vaga no G4 e sonhando com um título distante, e o alvinegro carioca tentando se manter à frente dos concorrentes na briga pela copa continental.

Por fim, o Corinthians terá dois duelos contra adversários da parte de baixo da tabela. O Fortaleza é o atual 19º colocado com 30 pontos e será o adversário do Timão na 37ª rodada em jogo no Castelão, enquanto o Juventude, 18º, encerra o calendário da equipe no Brasileiro, em confronto que acontecerá na Neo Química Arena.