Dorival pede Corinthians mais assertivo e vê base como alternativa para o ataque
Treinador avaliou os momentos decisivos da competição que o clube tem deixado de pontuar e elogiou nomes da base
- Matéria
- Mais Notícias
Diante do Ceará, o técnico Dorival Jr. escalou o Corinthians como uma novidade no setor de ataque. O onze inicial da equipe contou com Dieguinho, de apenas 18 anos, que ganhou sua segunda oportunidade como titular com a camisa do alvinegro desde sua estreia no profissional, em abril deste ano. O jogador é mais um nome da base corintiana que surge como alternativa no setor de ataque e pode seguir ganhando chances diante da análise do treinador do Timão.
Maycon, capitão do Corinthians, defende Garro após meia ficar suspenso de clássico
Corinthians
Dorival vê ‘falta de inspiração’ no Corinthians e destaca queda de desempenho em derrota
Corinthians
Melhores momentos: Ceará é preciso no ataque e vence o Corinthians fora de casa
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Dorival afirmou na entrevista coletiva após a partida desse domingo (8) que o ponta direito fez uma boa partida, apesar da derrota do Corinthians, e que a atuação ao longo dos 90 minuto o credenciar a brigar por uma vaga de titular nesta reta final de Brasileirão. O técnico viu o setor de ataque com movimentações lúcidas a partir da atuação do jovem.
- Um ponto a se destacar é a atuação do Dieguinho, que fez a diferença. Um jogador participativo, criativo e que, se tivemos algumas jogadas lúcidas no nosso último terço, foi muito em razão da participação dele no jogo - iniciou Dorival, que vê a atuação do ponta como fruto de uma preparação consistente ao longo de sua passagem na base corintiana e colocou no atleta a manutenção no time principal.
- O garoto eu acho que tem qualidades, foi demonstrado, e tem potencial para evoluir. Fez um trabalho de preparação muito bem desenvolvido, muito bem executado e agora vai depender única e exclusivamente dele. Se ele continuar performando dessa maneira, ele vai encontrar seu espaço com certeza - completou Dorival Jr.
Outro nome citado pelo treinador na entrevista foi de Gui Negão. O atacante, que viveu grande fase pelo Timão em momento de ausência dos principais nomes do setor no elenco. vem somando menos pontos nesta sequência recente pelo Corinthians. E mesmo tendo somado apenas 47 minutos nos últimos cinco jogos disputados, o atleta ainda tem a confiança e o prestígio com o treinador.
Gui Negão entrou na vaga de Memphis Deapay no duelo contra o Ceará e jogou por 19 minutos. A entrada do jovem foi para criar um "fato novo" na partida e dar alternativa ao ataque pouco efetivo do clube. Dorival vê o jogador em constante evolução.
- A ideia de tirar o Memphis foi criar um fato novo, nós não tínhamos sucesso com os três homens de frente e nós precisávamos buscar alguma alternativa. É um fato natural dentro de uma partida [a saída de Memphis] quando algo não acontece. Você tem a obrigação de buscar as possibilidades que existem. O Gui é um jogador que vem no processo de evolução e de crescimento, vocês sabem muito bem, e era uma possibilidade que de repente poderia ter dado certo, se tivéssemos uma noite um pouco melhor - disse o treinador.
Dorival vê Corinthians com dificuldade em jogos decisivos
Na reta final, o Corinthians terá pela frente três jogos de alto nível entre os cinco que jogará. São três em sequência, que começa com São Paulo, em casa, Cruzeiro, fora, e Botafogo, mais uma vez como mandante. Dorival acredita que o time precise melhorar o comportamento em partidas que pedem uma atuação completa, que envolve bom desempenho técnico e alta concentração mental do elenco.
O treinador afirma que a equipe tem cometido erros cruciais em jogos decisivos da reta final da temporada e que o jogo diante do Ceará "deixou a desejar" no aspecto técnico e de concentração, mais um exemplo de jogo que poderia alçar o Corinthians a um outro patamar na tabela do Brasileirão
- Nesses momentos em que nos aproximamos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma nas próximas vezes. Essa é a grande verdade. A realidade é que nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte - completou o treinador.
- Matéria
- Mais Notícias