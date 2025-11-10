Dorival pede Corinthians mais assertivo e vê base como alternativa para o ataque

Diante do Ceará, o técnico Dorival Jr. escalou o Corinthians como uma novidade no setor de ataque. O onze inicial da equipe contou com Dieguinho, de apenas 18 anos, que ganhou sua segunda oportunidade como titular com a camisa do alvinegro desde sua estreia no profissional, em abril deste ano. O jogador é mais um nome da base corintiana que surge como alternativa no setor de ataque e pode seguir ganhando chances diante da análise do treinador do Timão.

Dorival afirmou na entrevista coletiva após a partida desse domingo (8) que o ponta direito fez uma boa partida, apesar da derrota do Corinthians, e que a atuação ao longo dos 90 minuto o credenciar a brigar por uma vaga de titular nesta reta final de Brasileirão. O técnico viu o setor de ataque com movimentações lúcidas a partir da atuação do jovem.

- Um ponto a se destacar é a atuação do Dieguinho, que fez a diferença. Um jogador participativo, criativo e que, se tivemos algumas jogadas lúcidas no nosso último terço, foi muito em razão da participação dele no jogo - iniciou Dorival, que vê a atuação do ponta como fruto de uma preparação consistente ao longo de sua passagem na base corintiana e colocou no atleta a manutenção no time principal.

- O garoto eu acho que tem qualidades, foi demonstrado, e tem potencial para evoluir. Fez um trabalho de preparação muito bem desenvolvido, muito bem executado e agora vai depender única e exclusivamente dele. Se ele continuar performando dessa maneira, ele vai encontrar seu espaço com certeza - completou Dorival Jr.

Outro nome citado pelo treinador na entrevista foi de Gui Negão. O atacante, que viveu grande fase pelo Timão em momento de ausência dos principais nomes do setor no elenco. vem somando menos pontos nesta sequência recente pelo Corinthians. E mesmo tendo somado apenas 47 minutos nos últimos cinco jogos disputados, o atleta ainda tem a confiança e o prestígio com o treinador.

Gui Negão entrou na vaga de Memphis Deapay no duelo contra o Ceará e jogou por 19 minutos. A entrada do jovem foi para criar um "fato novo" na partida e dar alternativa ao ataque pouco efetivo do clube. Dorival vê o jogador em constante evolução.

- A ideia de tirar o Memphis foi criar um fato novo, nós não tínhamos sucesso com os três homens de frente e nós precisávamos buscar alguma alternativa. É um fato natural dentro de uma partida [a saída de Memphis] quando algo não acontece. Você tem a obrigação de buscar as possibilidades que existem. O Gui é um jogador que vem no processo de evolução e de crescimento, vocês sabem muito bem, e era uma possibilidade que de repente poderia ter dado certo, se tivéssemos uma noite um pouco melhor - disse o treinador.

Dorival Jr. citou jogadores da base como alternativa para o ataque corintiano. (Foto: Fabio Giannelli/Gazetapress/AGIF)

Dorival vê Corinthians com dificuldade em jogos decisivos

Na reta final, o Corinthians terá pela frente três jogos de alto nível entre os cinco que jogará. São três em sequência, que começa com São Paulo, em casa, Cruzeiro, fora, e Botafogo, mais uma vez como mandante. Dorival acredita que o time precise melhorar o comportamento em partidas que pedem uma atuação completa, que envolve bom desempenho técnico e alta concentração mental do elenco.

O treinador afirma que a equipe tem cometido erros cruciais em jogos decisivos da reta final da temporada e que o jogo diante do Ceará "deixou a desejar" no aspecto técnico e de concentração, mais um exemplo de jogo que poderia alçar o Corinthians a um outro patamar na tabela do Brasileirão

- Nesses momentos em que nos aproximamos de uma possibilidade de um salto na competição, nós temos que tentar aproveitar de uma outra forma nas próximas vezes. Essa é a grande verdade. A realidade é que nós temos que entender que hoje todos nós deixamos a desejar e precisaremos melhorar para o jogo seguinte - completou o treinador.