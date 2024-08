Foto: Rafael Vieira/AGIF







Publicada em 20/08/2024 - 16:28 • São Paulo (SP)

O Corinthians informou em nota, nesta tarde de terça-feira (20), que a lateral Tamires precisará realizar uma cirurgia devido à lesão sofrida durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A contusão em questão foi uma ligamentar extensa da sindesmose do tornozelo direito e o tempo de recuperação pode prejudicar o fim da temporada da atleta.

Tamires está sendo acompanhada pelo Núcleo de Saúde e Performance do Corinthians desde o seu retorno ao Brasil.

A jogadora apresentou a lesão no tornozelo direito durante a partida contra a França, pelas quartas de final das Olimpíadas, enquanto defendia a Seleção Brasileira Feminina nos Jogos em Paris, e desde, então não participou da sequência da competição e não jogou pelo Timão.

Em nota oficial, o Corinthians divulgou: - A lateral Tamires será submetida a tratamento cirúrgico nesta quarta-feira (21), como parte de sua recuperação de uma lesão ligamentar extensa da sindesmose do tornozelo direito, ocorrida durante a participação dela nos Jogos Olímpicos.

Além de Tamires, o Alvinegro Paulista ainda conta com os desfalques de Gabi Zanotti e Lelê, que seguem em recuperação de lesão ligamentar lateral no tornozelo direito e cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, respectivamente, e seguem sob os cuidados do departamento médico.

O clube ainda não divulgou o prazo para a recuperação da lateral, mas é provável que a atleta fique fora dos gramados até o final desta temporada.