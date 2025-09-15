Corinthians vira a chave no Brasileirão e busca igualar feito de 2024

O Corinthians terminou a 23ª rodada do Brasileirão na nona colocação, com 29 pontos. A equipe de Dorival Júnior soma duas vitórias consecutivas fora de casa, sobre Vasco da Gama e Fluminense, e está perto de igualar um feito conquistado na reação de 2024.

continua após a publicidade

No ano passado, o Corinthians alcançou nove vitórias nas últimas rodadas da competição e saiu da zona de rebaixamento rumo à conquista de uma vaga na Libertadores. Nessa sequência, o Timão venceu três jogos consecutivos fora de casa, contra Vitória, Criciúma e Grêmio.

Os comandados de Dorival Júnior encaram o Sport no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, em Recife, e podem igualar a sequência da equipe de Ramón Díaz. Incluindo a Copa do Brasil, o Corinthians soma três vitórias consecutivas, com o triunfo por 1 a 0 sobre o Athletico Paranaense neste intervalo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Nós temos uma obrigação com o Campeonato Brasileiro de nos recuperar. Nós estamos numa posição delicada da tabela e nós temos que buscar a maior possibilidade, a maior condição possível de pontos necessários para a nossa recuperação — disse o treinador após a vitória sobre o Fluminense, no sábado (13).

Timão venceu o Fluminense no Maracanã (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Foco no Brasileirão

As semifinais da Copa do Brasil serão somente em dezembro, após o final do Campeonato Brasileiro. O Corinthians terá compromissos contra o Cruzeiro, mas antes disso, tem como objetivo subir na tabela do torneio de pontos corridos.

continua após a publicidade

— A gente tem que aproveitar que já que não tem esses jogos da Copa do Brasil, focar no Brasileirão, que é o que nos resta, e queremos subir, seguir trabalhando, estamos nos blindando muito bem, estamos unidos, e focados no nossos objetivo. É o quinto jogo seguido sem perder, mostra nossa força, mas não podemos parar — disse André Ramalho, zagueiro do Timão.