Matheus Pereira, novo reforço do Corinthians, avaliou o encontro contra o Flamengo, na decisão da Supercopa Rei. A declaração foi dada durante entrevista coletiva nesta terça-feira (20).

O jogador destacou que, pelo peso da camisa do Corinthians, a equipe se torna uma das favoritas para o confronto.

— Sobre a final, o clube está focado, somos o Corinthians, favoritos também. Temos que ganhar. Sabemos do peso da camisa, da decisão. Então, o que nos importa é o título — disse o jogador.

Matheus Pereira falou final contra o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca Lopes)

Detalhes da Supercopa

A partida acontece no domingo, dia 1º de fevereiro, às 16h (de Brasília), e terá transmissão ao vivo da TV Globo, sportv, Ge TV e Premiere. O público será dividido com carga igualitária: a torcida rubro-negra ocupará os setores Norte e Leste, enquanto a Fiel assistirá ao duelo dos setores Sul e Oeste.

Retomada pela CBF em 2020, a Supercopa já teve como vencedores Flamengo (2020, 2021 e 2025), Atlético-MG (2022), Palmeiras (2023) e São Paulo (2024). Antes disso, o torneio havia sido realizado apenas em 1990, com título do Grêmio, e 1991, quando o Corinthians foi campeão.

Desde 2020, o Flamengo só não participou de uma edição da Supercopa, enquanto o Corinthians faz sua estreia na nova versão do torneio.

