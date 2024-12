Matheus Araújo deixa o Corinthians e assina com o Ceará

O Ceará anunciou, na noite de segunda-feira (23), a acerto com o meia Matheus Araújo, que estava no Corinthians. O jogador de 22 anos chega ao Vovô sem custos, já que seu vínculo com o Timão já tinha encerrado. Matheus e o Mais Querido assinaram contrato válido até o final de 2027.

O jogador chegou ao Corinthians em 2019 para jogar na equipe sub-17. Ele já atuou na Seleção Brasileira da categoria e foi campeão mundial com a amarelinha.

Matheus Araújo acerta com o Ceará (Foto: Divulgação/Ceará)

Matheus teve sua primeira oportunidade no profissional do Timão em 2021, aos 19 anos, após fazer grande temporada pelo sub-20 do clube. Ao todo, foram 45 partidas oficiais pelo time profissional do Corinthians.

Em 2024, no entanto, foi pouco aproveitado no Timão. O jogador atuou apenas em 12 partidas, totalizando 373 minutos em campo.

O meia é o quarto reforço do Ceará para a temporada de 2025. Além dele, o Vovô já garantiu Willian Machado, Bruno Tubarão e Fernandinho para o ano de retorno do clube à Série A do Brasileirão.

