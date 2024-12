Augusto Melo reconhece erros e vê 2025 como virada de chave no Corinthians

O Corinthians viveu um ano de altos e baixos. A gestão do presidente Augusto Melo foi marcada por problemas extracampo e, dentro dele, uma reviravolta que deixou a Fiel esperançosa. Após o período, o dirigente enxerga a próxima temporada como uma oportunidade de afastar as críticas.

— A temporada de 2025 será um ano totalmente diferente. Vamos brigar por títulos. Nem o corintiano mais fanático acreditava que terminaríamos o ano em alta. Temos um futuro promissor após todas as dificuldades que passamos. Nossa prioridade foi sair dessa zona de desconforto e conseguimos ir muito além disso. A partir de agora vai ser um novo desafio. O Corinthians vem muito mais forte em 2025 — disse o presidente em entrevista à Corinthians TV.

Após não se classificar para a fase final do Paulistão e lutar por quase todo o Brasileirão contra o rebaixamento, o clube alvinegro se reforçou na janela do meio de ano e contratou jogadores que caíram nas graças da Fiel, como o goleiro Hugo Souza e o atacante holandês Memphis.

Na próxima temporada, o Corinthians disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e o principal sonho de consumo da torcida, a Copa Libertadores. Um dos grandes responsáveis pela virada de chave foi Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, que ajudou a montar o elenco no meio do ano. O presidente reconheceu a importância do dirigente.

— Conseguimos equacionar, buscar grandes receitas e preparar para uma segunda janela. Também trouxemos um executivo de futebol, uma pessoa atualizada, que eu sempre planejei para o Corinthians que era a profissionalização de todos os departamentos — disse o mandatário do Timão.

Augusto Melo enfrentou dificuldades durante o ano (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Caos político

Fora de campo, o presidente lida com uma iminente votação para seu afastamento do cargo, que quase aconteceu no começo de dezembro, mas foi adiada após o dirigente garantir uma liminar na justiça. O Conselho Deliberativo do clube analisa possíveis irregularidades no contrato do clube com a antiga patrocinadora, a casa de apostas Vai de Bet.

A casa de apostas foi anunciada como a maior patrocinadora do futebol da América do Sul, com um valor de cerca de R$ 370 milhões por três anos. Supostos repasses de valores acordados no contrato para uma empresa laranja, a Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda, fizeram com que a Vai de Bet rompesse o contrato com o Corinthians, em junho.

Se dentro do clube o clima é de instabilidade, parte da torcida defende a manutenção de Augusto Melo no cargo, que tem mandato até 2026, e chegou a protestar em frente ao Parque São Jorge na data em que estava marcada a votação de seu impeachment. Em entrevista, o presidente se defendeu das acusações e enfatizou uma falta de experiência.

— Talvez tenha tido um pouco da falta de experiência, confiar em pessoas que tinham capacidade. Mas todos somos humanos e estamos sujeitos a errar, graças a Deus aprendemos muito. Foi uma janela difícil porque a situação que pegamos o clube era complicada, não imaginávamos que teríamos tantos problemas — finalizou o treinador em sua avaliação do ano.