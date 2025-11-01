Torcida Organizada do Corinthians prepara 'Mar Negro' contra o Grêmio

A torcida do Corinthians prepara uma grande festa para o duelo diante do Grêmio, que acontece neste domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, a Gaviões da Fiel convocou os corintianos para participar da tradicional caminhada do Mar Negro, em direção ao estádio.

O evento marca o retorno da mobilização e convida os torcedores a vestirem a camisa preta do Corinthians ou o manto da torcida organizada. A concentração será no Metrô Patriarca, a partir das 12h, com início da caminhada previsto para às 13h.

— Salve, Família! Neste domingo (2), vamos realizar a caminhada do Mar Negro rumo à Neo Química Arena, marcando o nosso retorno! Separe sua camisa preta do Corinthians ou a camisa oficial do Gaviões e participe conosco! A concentração será no Metrô Patriarca, a partir das 12h. Caminhada: a partir das 13h. Contamos com a presença de todos vocês — disse.

A venda de ingressos para o duelo entre Corinthians e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro segue em ritmo acelerado. De acordo com apuração do LANCE!, 37.500 entradas já foram comercializadas, sendo que o público pode atingir 40.000, caso os ingressos atualmente reservados sejam confirmados.

Situação do Corinthians no Brasileirão

O Corinthians ocupa a 10ª colocação, com 39 pontos em 30 jogos no Brasileirão. O time venceu dez partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 gols marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

No histórico recente, Corinthians e Grêmio empataram em 1 a 1 no primeiro turno, na Arena do Grêmio, com gol de Breno Bidon. Em 2024, na Neo Química Arena, houve empate em 2 a 2, e na última rodada, em Porto Alegre, o Timão venceu por 3 a 0, com gols de Yuri Alberto, Charles e Memphis Depay.