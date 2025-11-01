Vivendo um dos melhores momentos desde o retorno ao Corinthians, o volante Maycon fala abertamente sobre o desejo de permanecer no clube. Apesar da vontade, a negociação não será simples. O atleta pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e tem contrato de empréstimo com o Timão até o fim do ano.

A relação entre os clubes ficou abalada após o Timão atrasar parte do valor acordado na negociação. Ainda assim, a diretoria estuda a renovação do vínculo para a próxima temporada e iniciou conversas para a permanência de Maycon, que também demonstrou interesse em continuar.

— Eu tenho a intenção de permanecer e o clube tem a intenção que eu fique, mas é uma situação complexa, envolve muitas partes e situações. A gente tem conversado para que a gente consiga encontrar um bom momento para todo mundo. Por tudo que eu já vivi e principalmente por este ano, desta retomada de bom futebol, isso me anima bastante. Pode acontecer, como não pode. Infelizmente não depende só do Maycon, nem só do Corinthians — disse Maycon em entrevista à TV Globo/GE.

— O que eu posso controlar são os treinos e os jogos. Eu tento fazer o meu melhor aqui. Eu já falei isso e vou repetir: foi uma linda história, isso pode acabar. Não gostaria que acabasse agora, mas, se acabar agora, tem que acabar da melhor forma possível. Esse é o meu maior objetivo: terminar bem para que eu consiga trilhar o caminho que eu sempre sonhei — seguiu.

Dorival ganhou elogios de Maycon (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sequência com Dorival no Corinthians

Maycon destacou a importância de Dorival Júnior em sua retomada no Corinthians, após um período de incertezas. O meio-campista relembrou que, após uma longa lesão, ainda não estava totalmente confiante e, por isso, acabou perdendo espaço com o técnico Ramón Díaz, que comandava a equipe em um momento decisivo da temporada.

— Eu vinha de um período muito difícil, de uma lesão longa, em que não tive uma sequência de jogos que eu precisava. Quando você não tem esse período de jogos, acaba criando muitas coisas na sua cabeça. Eu pensei que eu não estava preparado para voltar a jogar, talvez não conseguiria voltar a jogar duas partidas seguidas. Era uma coisa que vinha me incomodando e talvez eu não estava conseguindo demonstrar que eu era capaz. Eu não tive essa sequência. O Dorival, quando chegou, conseguiu me dar essa sequência — disse.

Nessa segunda passagem pelo Corinthians, Maycon disputou 131 jogos, sendo 93 como titular, marcou dez gols e deu sete assistências. O volante tem 86% de acerto nos passes, 0,7 passes decisivos e 0,6 finalizações por jogo. Na defesa, registra 0,8 interceptações, 1,1 desarmes, 2,0 duelos ganhos e 3,5 bolas recuperadas por partida, cometendo em média 0,7 faltas por jogo.

— Depois de uma longa lesão, é normal o jogador ainda não ter 100% de confiança. O Ramon, quando estava aqui, via essa desconfiança minha comigo mesmo, talvez por isso não me deu oportunidades. Era um período de finais de Paulista, pré-Libertadores e Sul-Americana, em que você não pode fazer teste. Naquele momento, não tive essa sequência. O Dorival me deu essa sequência — completou.

Somando todas as passagens pelo clube do Parque São Jorge, Maycon acumula 236 jogos, sendo 181 como titular, com 18 gols e 13 assistências. O volante apresenta 86% de acerto nos passes, 0,8 passes decisivos e 0,9 finalizações por partida. No aspecto defensivo, registra 1,0 interceptação, 1,2 desarmes, 2,2 duelos ganhos e 3,9 bolas recuperadas por jogo, cometendo em média 0,7 falta.