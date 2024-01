Mesmo com um jogador a mais, o Corinthians voltou a mostrar um futebol apático e foi derrotado por 1 a 0 pelo São Bernardo, em partida válida pela 3ª rodada do Paulistão. O volante Rodrigo Souza foi expulso no primeiro tempo, mas o Bernô venceu a partida com gol de Silvinho. É a segunda derrota consecutiva do Timão no estadual.