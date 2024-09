Veja a lista com as maiores vendas do Corinthians

Gabriel Moscardo é a venda mais cara do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 15:19 • Rio de Janeiro

O Corinthians é um dos clubes que mais revela jogadores pelo Brasil, com grandes craques criados pelo clube jogando em clubes europeus e com carreiras consolidadas. Mas você sabe quais foram as maiores vendas da história do Corinthians? O Lance! te conta.

Contratado pelo PSG, Gabriel Moscardo é a maior venda da história do Corinthians (Foto: Reprodução / PSG)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As 10 maiores vendas do Corinthians:

10º lugar: Guilherme Arana - Revelado pelo Corinthians, Guilherme Arana é a décima venda mais cara da história do clube. Após se destacar pelo Timão, o lateral-esquerdo foi comprado pelo Sevilla por uma quantia de 11 milhões de euros. Depois de rodar por alguns clubes, ele retornou ao Brasil para jogar no Atlético-MG, onde é o grande titular da posição e recorrente nas convocações da Seleção.

9º lugar: Murillo - Zagueiro que é a nona maior venda da história do Corinthians, Murillo foi vendido para o clube inglês, Nottingham Forest na temporada 2023/24, por 12 milhões de euros. Ele se consolidou como titular da posição pelo clube, fazendo boas atuações, rendendo pedidos de torcedores para que ele fosse convocado à Seleção.

8º lugar: William - Mais um jogador formado pelo Timão, William é o oitavo colocado na lista. O Corinthians vendeu o jogador ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por um valor de 14 milhões de euros, na temporada 2007/08. Depois, o jogador fez grande passagem pelo Chelsea, até retornar ao Corinthians e novamente voltar ao futebol europeu. Atualmente, ele defende as cores do Olympiacos, da Grécia.

7º lugar: Javier Mascherano - Um dos poucos nomes que não foram formados no time paulista é o de Javier Mascherano. O argentino foi vendido para o West Ham, na temporada 2006/07, por 14,6 milhões de euros. O volante se destacou no futebol europeu, sendo um grande jogador na equipe do Barcelona, conquistando a Liga dos Campeões da temporada 2014/15. Ele também foi um importante atleta para a seleção argentina.

6º lugar: Carlos Tévez - Outro jogador que teve exatamente o mesmo destino de seu compatriota foi Carlitos Tévez. Ele saiu para o West Ham pelo mesmo valor de Mascherano, 14,6 milhões de euros, na mesma temporada, e é a sexta maior venda do Corinthians. Depois de passar por Londres, Tevéz fez muito sucesso nos dois grandes de Manchester, ao vencer a Champions pelo United em 2007/08, além de ser importante também na Juventus, da Itália.

5º lugar: Vampeta - Revelado pelo Vitória, da Bahia, Vampeta é o quinto colocado da lista de maiores vendas do Corinthians. O volante chegou ao Corinthians já após ter jogado pelo PSV da Holanda, e reencontrou sua carreira pelo Timão. Com o destaque, ele foi vendido para à Inter de Milão por 15,5 milhões de euros. Ele se aposentou em 2008.

4º lugar: Wesley - Mais um jogador que é Filho do Terrão, Wesley foi vendido para o futebol árabe, para a equipe do Al-Nassr, por 18 milhões de euros. Com apenas 19 anos, o atacante é a quarta maior venda da história do Corinthians.

Uma das joias recentes do Timão, Wesley foi a quarta maior venda da história do clube (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

3º lugar: Pedrinho - Também por 18 milhões de euros, Pedrinho é o terceiro colocado da lista de maiores vendas do Timão. Vendido na temporada 2020/21 ao Benfica, o jogador teve pouco espaço na Europa e se transferiu ao Shakhtar Donetsk. Ele ainda jogou pelo Atlético-MG, emprestado pelo time ucraniano.

2º lugar: Paulinho - Campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes de 2012, com o Corinthians, Paulinho é o segundo da lista. O meia que recentemente se aposentou se transferiu ao Tottenham por 19,75 milhões de euros na temporada 2013/14, mas não obteve muito sucesso pelos campos ingleses. No entanto, fez sua carreira basicamente na China, também sendo um importante jogador para o Brasil na Copa de 2018. Ele ainda passou pelo Barcelona e retornou ao Corinthians em 2022, onde encerrou sua carreira.

1º lugar: Gabriel Moscardo - A maior venda do Corinthians é Gabriel Moscardo. Revelado pelo Timão, o garoto de apenas 19 anos foi vendido ao PSG por um valor de 20 milhões de euros. No entanto, ele foi prontamente emprestado ao Stade Reims, clube também francês.

Valor arrecadado pelo clube

Somando todos os valores arrecadados pelo clube durante essas transferências, o Corinthians ganhou cerca de 160 milhões de reais.