- Em momento algum essa pressão eu senti internamente. Eu estou aqui há quatro meses conversando diariamente com o Duílio, Alessandro, com a comissão técnica, discutindo as coisas que, de repente, vazaram aqui. Tenho conversado constantemente com a diretoria para nos inteirarmos sobre o nosso trabalho. Em momento nenhum eu perguntei para eles sobre o nosso trabalho. Eles estão todos os dias lá. Essa pressão é externa. Alessandro e Duílio estão todos os dias, em momento algum conversamos se vamos sair ou vou ficar - destacou o treinador corintiano na entrevista coletiva após empatar sem gols com o Palmeiras.