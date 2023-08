- Preparação normal, entrei com Moscardo para ver como ficaria a condição dele, colocando o Ruan para o lado e olhar uma situação. Estava no planejamento. Jogador volta com outro ritmo de jogo, pude aproveitar o Matías dentro do jogo, para mudar a cara da equipe, jogou menos tempo. Agora é colocar a cabeça na quarta-feira, com descanso, alimentação boa e focar no jogo - ponderou Luxa.