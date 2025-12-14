Após a classificação do Corinthians, Matheus Bidu destacou o trabalho silencioso do elenco e lembrou que, antes do confronto, muitos apontavam o Cruzeiro como favorito. O Timão venceu o clube mineiro nos pênaltis e garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

O lateral afirmou que o elenco manteve a concentração ao longo de toda a decisão, seguiu focado no trabalho diário e transformou a confiança da torcida em força dentro de campo para alcançar a classificação.

— Como eu falei antes, em algumas entrevistas anteriores, a gente trabalhou quieto. Independentemente do que aconteça externamente, sempre tem o seu preferido, ou quem nos dê como vencidos, mas a gente trabalhou quieto e, graças a Deus, conseguimos sair classificados. O resultado foi esse dentro de campo — disse Matheus Bidu.

— A gente sabe que é um impacto muito grande. A torcida é o nosso 12º jogador. Sabemos que, independentemente do resultado, a torcida vai nos apoiar aos 90 minutos, e foi o que aconteceu hoje. Vocês acompanharam: a torcida nos ajudou muito, nos apoiando e acreditando até o final. Hoje, a vitória foi com a cara do Corinthians, a classificação foi com a cara do Corinthians. Também dedicamos essa vitória àqueles que acreditaram em nós o tempo todo. Agora é só comemorar, mas amanhã a chave já vira, porque na quarta-feira temos um próximo desafio — completou Bidu.

Luta pelo título

O Corinthians busca o tetracampeonato do torneio e se igualar ao Palmeiras como o clube paulista mais vitorioso da Copa do Brasil. Santos e São Paulo conquistaram o título em uma oportunidade, assim como o Paulista de Jundiaí e o Santo André.

O adversário do Timão será o Vasco, que eliminou o Fluminense também em cobranças de pênaltis. Os jogos serão realizados na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, e no domingo (21), no Rio de Janeiro.

— Não, não, nada disso (ser favorito). A gente vai continuar mantendo os pés no chão, vamos continuar fazendo nosso trabalho no dia a dia e sabemos que, na final, independentemente do adversário, são dois jogos extremamente difíceis. A gente vai manter o pé no chão e continuar trabalhando — finalizou Bidu.



