Empresário aciona Corinthians na justiça e cobra dívida por transferência de Yuri Alberto

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 13:10 • São Paulo (SP)

Após cobrar mais de R$ 30 milhões do Corinthians na Justiça, o empresário André Cury entrou com mais uma ação contra o clube paulista. O agente exige R$ 3,3 milhões referentes ao comissionamento da transferência do atacante Yuri Alberto, que pertencia ao Zenit, da Rússia.

Após intermediar as negociações entre as partes, foi estabelecido que o empresário receberia 1 milhão de euros pela transferência em três parcelas. As duas primeiras, fixadas para janeiro e julho de 2023, no valor de 250 mil euros, e a terceira, em janeiro deste ano, de 500 mil euros. Os valores foram divulgados pelo ge.

Cury afirma não ter recebido as duas primeiras parcelas, que, de acordo com o câmbio da época, totalizariam aproximadamente R$ 2,7 milhões. Agora, ele cobra o valor com juros e correção monetária.

Ademais, a defesa do empresário solicita o bloqueio das contas do Corinthians caso o pagamento não seja efetuado.

Contratado em 2022, Yuri Alberto chegou ao Corinthians por empréstimo, em negociação que envolveu a transferência de Ivan, Pedro e Mantuan ao Zenit. Posteriormente, o atleta foi adquirido em definitivo, ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves.