A lateral-direita Gi Fernandes, do Corinthians, foi flagrada em exame antidoping realizado durante a disputa do Mundial Sub-20, entre agosto e setembro. O clube foi notificado do resultado positivo na última semana, e a atleta não foi relacionada para o clássico contra o Palmeiras, pela ida da final do Campeonato Paulista. A informação foi divulgada primeiramente pela "TNT Sports Brasil".

A jogadora de 19 anos testou positivo para Boldenona, substância anabolizante derivada da testosterona, enquanto defendia a camisa da Seleção Brasileira no Mundial Sub-20. Há a suspeita que a contaminação veio ao ingerir carne bovina contaminada. Gi Fernandes está suspensa preventivamente enquanto o processo de análise da amostra estiver em andamento.

Confira a nota oficial do Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista informa que foi notificado na última semana sobre o resultado positivo em um teste antidoping realizado pela atleta Gi Fernandes durante a Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Colômbia, entre os meses de agosto e setembro.

Cumprindo todos os protocolos, o clube prontamente afastou a atleta de suas atividades já que a mesma se encontra suspensa preventivamente enquanto o processo de análise da amostra estiver em andamento.

O processo de investigação do caso encontra-se na fase de contraprova da amostra.

