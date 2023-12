CINCO PONTOS QUE MARCARAM A PARTIDA



>VALEU, TIO CHICO! O aquecimento que antecedeu o início do jogo foi aberto com homenagem ao lateral-esquerdo Fábio Santos, que fez o seu último jogo como profissional. Todos os jogadores, além de funcionários de outros departamentos do Corinthians, fizeram um corredor de aplausos ao atleta. A família de Fábio também esteve presente. O atleta recebeu uma placa e os troféus dos seis título que o Timão conquistou tendo o ala no elenco foram expostos.



> FOI MAU! A festa para a despedida de Fábio Santos estava bonita, mas ninguém combinou com o Inter. Aos 34 minutos de jogo, Bustos arrancou pela direita, soltou para Maurício sozinho pelo lado esquerdo, e o meia do Inter encheu o pé no canto canhoto de Cássio.



> DE NOVO, ROMERO?! Grande nome do Timão nesta reta final de Campeonato Brasileiro, Romero marcou o quinto gol nos últimos cinco jogos. Matheus Araújo pressionou a saída de bola, Moscardo arrancou pela direita e cruzou por baixo, para o paraguaio apenas cutucar para o fundo do gol.



> MAS O DIA ERA DO INTER! Mesmo com o empate corintiano, o Inter voltou à frente com Wanderson, que aproveitou um bate e rebate na área do Timão e finalizou no canto direito de Cássio.



> AÍ NÃO, VERÍSSIMO! Já nos acréscimos, o zagueiro, que fez uma partida muito ruim, recebeu o cartão vermelho após perder a cabeça e chegar forte no goleiro Rochet.