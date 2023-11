- Aos 49 minutos do segundo tempo, durante a comemoração do gol da equipe do Corinthians, foram arremessados na área técnica do respectivo banco de suplentes, copos contendo líquidos, uma garrafa plástica contendo água e uma lata de cerveja contendo líquido e lacrada, vindos da arquibancada destinada a torcida do Vasco da Gama SAF, atrás do banco de suplentes do Corinthians. Informo que os objetos arremessados não acertaram nenhum atleta e membros da comissão técnica.