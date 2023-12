Enquanto isso, Djian, que atuou como diretor de futebol no Cruzeiro entre 2017 e 2020 esteve no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (30), mas por convite de Alessandro Nunes, atual gerente de futebol da equipe do Parque São Jorge. Na visita ao centro de treinamentos, o ex-zagueiro conversou com Melo e Rubens Gomes, o Rubão, braço-direito do presidente corintiano e que é cotado para assumir a direção estatutária de futebol no clube alvinegro. Houve um princípio de negociação, que não deve evoluir, muito por conta da rejeição acerca do nome do ex-defensor, campeão paulista e brasileiro pelo Corinthians como jogador, entre o fim da década de 80 e início dos anos 90.