Indiciado, Augusto Melo nega participação no caso VaideBet, no Corinthians

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, manifestou-se na noite desta quinta-feira (22) com veemência diante do relatório final do inquérito policial que investiga supostas irregularidades no contrato de patrocínio firmado entre o clube e a empresa de apostas VaideBet. Em nota oficial, a defesa classificou o documento como surpreendente e injusto, afirmando que recebeu seu conteúdo com incredulidade e indignação. O comunicado ainda informa que a equipe jurídica está analisando detalhadamente o teor integral do relatório e que, após essa avaliação, fará as devidas considerações públicas.

Segundo a defesa do presidente alvinegro, Augusto Melo nega qualquer participação em eventuais práticas irregulares relacionadas ao contrato investigado. De acordo com seus representantes, o presidente limitou-se a exercer seu papel institucional de gestor ao conduzir o clube na assinatura do que foi considerado o maior contrato de patrocínio máster do futebol sul-americano.

Ainda conforme a nota, a proposta foi recebida por Melo, que a encaminhou aos departamentos responsáveis, respeitando todos os trâmites internos e obtendo aprovação unânime das áreas competentes antes da assinatura. A defesa sustenta que esse foi o único papel do mandatário em todo o processo, não tendo havido qualquer tipo de envolvimento direto ou indireto com intermediações, ou tratativas paralelas.

Augusto Melo e ex-dirigentes do Corinthians são indiciados no caso VaideBet

O advogado Ricardo Cury, que representa Augusto Melo no caso, reforçou a confiança na inocência do presidente e na lisura de sua conduta frente ao clube. Melo dará entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), no CT Joaquim Grava.

Leia a íntegra da nota de Augusto Melo

A defesa do presidente Augusto Melo recebeu com incredulidade e indignação o relatório final do inquérito, divulgado na noite desta quarta-feira (22), e informa que fará suas considerações oficiais assim que concluir a análise integral do documento.

Reitera-se a convicção de que o presidente Augusto Melo não possui qualquer envolvimento com eventuais irregularidades relacionadas ao caso.

O presidente foi o responsável por viabilizar o maior contrato de patrocínio máster do futebol sul-americano, tendo recebido a proposta, encaminhado aos departamentos competentes e firmado o contrato com a aprovação de todos os setores envolvidos. Esse foi o único papel desempenhado por ele no processo.