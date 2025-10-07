Corinthians manifesta apoio a Everton Ribeiro após diagnóstico de câncer
Meia disputou 19 jogos pelo clube paulista
O Corinthians usou as redes sociais para demonstrar apoio ao meia Everton Ribeiro, do Bahia, que revelou ter sido diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. O jogador passou por cirurgia nesta segunda-feira (7) e segue em recuperação.
Nas publicações, o clube paulista desejou melhoras ao atleta, revelado pelo Timão em 2003. Pelo clube, foram 19 partidas, além de jogos pelas categorias de base.
— O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para a remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton! — disse o Corinthians pelas redes sociais.
Everton Ribeiro fez sua estreia pelo time principal do Corinthians em 7 de abril de 2007, iniciando sua trajetória como lateral esquerdo. Revelado nas categorias de base, destacou-se especialmente na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007.
Durante sua passagem pelo Timão, o jogador também foi emprestado ao São Caetano.
Nota divulgada por Everton Ribeiro
Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.
Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.
Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.
