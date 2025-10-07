Corinthians manifesta apoio a Everton Ribeiro após diagnóstico de câncer

O Corinthians usou as redes sociais para demonstrar apoio ao meia Everton Ribeiro, do Bahia, que revelou ter sido diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. O jogador passou por cirurgia nesta segunda-feira (7) e segue em recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas publicações, o clube paulista desejou melhoras ao atleta, revelado pelo Timão em 2003. Pelo clube, foram 19 partidas, além de jogos pelas categorias de base.

— O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para a remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton! — disse o Corinthians pelas redes sociais.

continua após a publicidade

Everton Ribeiro fez sua estreia pelo time principal do Corinthians em 7 de abril de 2007, iniciando sua trajetória como lateral esquerdo. Revelado nas categorias de base, destacou-se especialmente na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007.

Durante sua passagem pelo Timão, o jogador também foi emprestado ao São Caetano.

Éverton Ribeiro passou pela base do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Nota divulgada por Everton Ribeiro

Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.

Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.

continua após a publicidade

Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.