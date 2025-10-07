menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians manifesta apoio a Everton Ribeiro após diagnóstico de câncer

Meia disputou 19 jogos pelo clube paulista

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 07/10/2025
09:27
Atualizado há 1 minutos
Éverton Ribeiro passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) (Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)
imagem cameraÉverton Ribeiro passou por cirurgia nesta segunda-feira (6) (Foto: Tiago Caldas /EC Bahia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians usou as redes sociais para demonstrar apoio ao meia Everton Ribeiro, do Bahia, que revelou ter sido diagnosticado com câncer na tireoide há cerca de um mês. O jogador passou por cirurgia nesta segunda-feira (7) e segue em recuperação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Nas publicações, o clube paulista desejou melhoras ao atleta, revelado pelo Timão em 2003. Pelo clube, foram 19 partidas, além de jogos pelas categorias de base.

— O Sport Club Corinthians Paulista deseja melhoras a Everton Ribeiro. Formado no Timão, o meia realizou uma cirurgia para a remoção de um câncer na tireoide nesta segunda-feira. Desejamos uma boa recuperação e bom tratamento, Everton! — disse o Corinthians pelas redes sociais. 

continua após a publicidade

Everton Ribeiro fez sua estreia pelo time principal do Corinthians em 7 de abril de 2007, iniciando sua trajetória como lateral esquerdo. Revelado nas categorias de base, destacou-se especialmente na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007.

Durante sua passagem pelo Timão, o jogador também foi emprestado ao São Caetano.

Éverton Ribeiro passou pela base do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)
Éverton Ribeiro passou pela base do Corinthians (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Nota divulgada por Everton Ribeiro

Oi, amigos. Preciso compartilhar uma notícia com vocês. Há cerca de um mês, fui diagnosticado com um câncer na tireoide.

Hoje fiz a cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Sigo em recuperação, com fé e com o apoio da minha família e de vocês. Obrigado por cada oração e carinho. Ter vocês ao meu lado faz toda a diferença.

continua após a publicidade

Tenho certeza de que vamos vencer mais essa batalha juntos.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias