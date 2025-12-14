Dorival Júnior explica mudanças no Corinthians: 'Temos soluções'

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro neste domingo (14), mas venceu nos pênaltis e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil. A partida na Neo Química Arena foi marcada pelo equilíbrio, com uma etapa de superioridade para cada equipe.

No primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o jogo, e chegou ao gol com Arroyo. A equipe mineira terminou com 59% de posse de bola, com duas grande chances contra nenhuma do Corinthians. No começo da segunda etapa, o equatoriano aumentou o placar em contra-ataque.

Na volta do intervalo, Dorival Júnior promoveu as entradas de Raniele e Garro nos lugares de Carrillo e José Martínez. O Corinthians melhorou na segunda etapa, marcou com Matheus Bidu, e pressionou a equipe mineira, com 12 finalizações.

- Hoje o Cruzeiro teve um primeiro tempo onde, a partir de um determinado momento, os dois volantes passaram a jogar muito, nós tentamos de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação, e não aconteceu, nós precisávamos de fator novo no segundo tempo, mudamos a postura, mudamos o posicionamento, jogadores acreditaram novamente. Tomamos um gol logo no início, um pecado o gol que nós levamos, foi a única oportunidade do Cruzeiro no segundo tempo, e fizemos um segundo tempo quase impecável, merecendo ali, sem desrespeitar o adversário, uma sorte um pouco melhor pelo volume que tivemos - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Dorival Júnior falou sobre mudanças no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/ via Gazeta Press)

Elogio

Dorival Júnior valorizou a postura de Raniele e Garro. Os jogadores iniciaram a partida no banco, mas tiveram boa participação na segunda etapa. O volante começou fora por conta de um edema no tornozelo esquerdo, enquanto o argentino sofre com dores na panturrilha.

- Raniele e Garro não fizeram treinamentos frequentes, estavam em processo de retorno, não tínhamos como fazer diferente, por mais merecimento que eles tenham, eu não preciso pontuar nada a respeito. Eu destaco o profissionalismo dos dois, a postura que o Garro teve, assumir como um dos capitães da equipe uma condição, de que independente do que acontecesse, se ele jogasse 15 minutos, ele entraria dando tudo que poderia. Acho que isso é a postura de um profissional, de um grupo que está entendendo aquilo que queremos, que passamos por muitos momentos de dificuldade, mas eles estão percebendo que temos soluções - elogiou o treinador.

Próximo jogo

O Corinthians encara o Vasco na final da Copa do Brasil. A equipe carioca eliminou o Fluminense. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), na Neo Química. A partida de volta será no domingo (21), no Rio de Janeiro, ainda sem definição se será no Maracanã ou São Januário.