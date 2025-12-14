Jornalistas reagem ao pênalti perdido por Gabigol em Corinthians x Cruzeiro

Muitos jornalistas se manifestaram nas redes sociais depois do pênalti perdido por Gabigol no duelo entre Corinthians e Cruzeiro. Neste domingo (14), o Timão avançou para a final da Copa do Brasil na Neo Química Arena.

O Cruzeiro vencia no tempo normal por 2 a 1, e Gabigol entrou no final da partida para cobrar o pênalti decisivo. Na quinta cobrança, era só o camisa 9 fazer o gol para classificar o time mineiro para a grande final, mas Hugo Souza pegou o pênalti decisivo.

Nas redes sociais, muitos jornalistas se manifestaram depois do pênalti perdido por Gabigol na decisão. Veja abaixo:

Veja reação dos jornalistas com pênalti perdido por Gabigol

Como foi o jogo

Cruzeiro e Corinthians fizeram uma semifinal eletrizante neste domingo (14). Na Neo Química Arena, o time mineiro dominou a partida até o início do segundo tempo, abriu 2 a 0 no placar, dois gols de Arroyo, mas viu o Corinthians diminuir com Matheus Bidu na etapa final. O 2 a 1 levou a decisão para os pênaltis, que terminou com Hugo herói e Gabigol vilão.

O Corinthians bateu o Cruzeiro após ser derrotado por 2 a 1 no tempo normal e ficar a um pênalti da desclassificação. Hugo Souza, porém, pegou os pênaltis de Gabigol e Wallace, e Breno Bidon marcou o gol do 5 a 4 que rendeu ao time paulista a vaga na decisão. Na final, o time vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Vasco.

As penalidades

Matheus Pereira abriu as cobranças e marcou. Yuri Alberto bateu o primeiro para o Corinthians, mas o goleiro do Cruzeiro defendeu. Wanderson colocou o Cruzeiro em vantagem e Memphis marcou o primeiro para os donos da casa. William cobrou e fez 3 a 1 para o Cruzeiro. Garro foi para a bola fazer a terceira cobrança do Corinthians e diminuiu para 3 a 2. Lucas Silva marcou o quarto do Cruzeiro e jogou a pressão para Vitinho, que não podia errar. O atacante cobrou no cantinho e marcou o terceiro do Timão. Gabigol precisava marcar para colocar o Cruzeiro na final, mas cobrou fraco e Hugo Souza defendeu. Gustavo Henrique cobrou na sequência, empatou em 4 a 4 e levou a decisão para as cobranças alternadas.