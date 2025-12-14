Dorival sai em defesa dos treinadores brasileiros após vitória do Corinthians

O Corinthians está na decisão da Copa do Brasil. Neste domingo (14), o clube alvinegro eliminou o Cruzeiro nas penalidades, na Neo Química Arena, e garantiu vaga na final do torneio. É a quinta final da competição de Dorival Júnior.

O técnico conquistou o título três vezes, com Santos, em 2010, Flamengo, em 2022, e São Paulo, em 2023. Além disso, foi vice-campeão em 2015, com o Alvinegro Praiano. Após a vitória sobre o Cruzeiro de Leonardo Jardim, Dorival Júnior pediu mais respeito aos treinadores brasileiros.

- Acho que esses números para mim são muito importantes, eu quero aqui só fazer uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área nesse país. Há um tempo nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, e mais uma vez finalizamos o ano com o Filipe Luiz, treinador do Flamengo, campeão da Libertadores e do Brasileirão, e no mínimo um treinador brasileiro nas finais da Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam mais observados, avaliados, pois temos muita qualidade, os profissionais que aqui estão - disse o treinador do Timão em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

Timão eliminou o Cruzeiro nos pênaltis e garantiu vaga na decisão da Copa do Brasil (Foto: Leco Viana/Thenews2/Gazeta Press)

Sem comparação

Na última década, o futebol brasileiro se consolidou como um polo de atração para treinadores estrangeiros. Um exemplo é o atual treinador da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti. Em sua defesa dos técnicos locais, Dorival Júnior ressaltou que a intenção não é criar comparações, mas pedir que os profissionais brasileiros sejam mais respeitados, especialmente pela imprensa.

- Não quero comparação, de forma nenhuma, tenho muito respeito pelos treinadores estrangeiros, a integração é importante, mas espero um respeito maior da imprensa brasileira de forma geral. Há um processo de desrespeito muito grande na nossa área, e isso é lamentável, estamos perdendo muitos profissionais, estão ficando no meio do caminho desnecessariamente, são pessoas que estão buscando espaço. Espero que acreditem mais no profissional brasileiro. Sempre tem um culpado no futebol, sempre é apontado o treinador, e nem sempre é assim que acontece, nós temos interessados, buscando melhorar, mas precisamos que avaliem melhor o contexto, comecem a ler futebol de uma outra forma, não são todos, mas uma boa parte tem feito desta forma, é lamentável o que tem acontecido - falou o treinador.