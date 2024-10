Hugo Souza se declara ao Corinthians: “essa camisa é especial”

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/10/2024 - 05:04 • São Paulo (SP)

Emprestado pelo Flamengo, o goleiro Hugo Souza está próximo de ser oficialmente jogador do Corinthians. Ele quer retribuir o carinho da torcida com títulos e fazer história no clube.

– Vestir essa camisa e conquistar com ela é especial. Estamos focados em deixar nossa marca com esse título inédito, que também garantiria vagas na Libertadores, na Copa do Brasil e ajudaria financeiramente o clube – afirmou Hugo após o empate por 2 a 2 contra o Racing, na primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana.

O Corinthians desembolsará 800 mil euros (cerca de R$ 5 milhões) para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro. O novo contrato de Hugo com o Timão entrará em vigor a partir de janeiro de 2025, e o pagamento será feito em quatro parcelas, previstas para janeiro e junho de 2025 e 2026.

Desde sua chegada ao Corinthians, em julho, Hugo Souza rapidamente se firmou como titular. A diretoria alvinegra confia no acordo de opção de compra, que foi estabelecido no contrato de empréstimo, para concluir a contratação definitiva do jogador.