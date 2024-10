Hugo Souza rebate Marcos Braz: “quem tem boca, fala o que quer”

(Foto: Thiago Gadelha/AFP)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 25/10/2024 - 02:21 • São Paulo (SP)

A novela envolvendo a contratação de Hugo Souza pelo Corinthians ganhou um novo capítulo, apimentado, na noite desta quinta-feira. O goleiro alvinegro respondeu ao vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz.

– Não tem nada a ver. Quem tem boca fala o que quer. Meu coração está aqui, minha mente está aqui, minha vontade está aqui, e eu creio que isso vai ser resolvido, já está sendo resolvido da melhor forma. Pelo que eu sei, está tudo certo, não tem nada de errado. Então, o Corinthians está muito tranquilo em relação à parte contratual, então eu só quero fazer a minha parte dentro de campo, e continuar dando resultado ao Corinthians, que é o maior interessado em tudo isso – afirmou Hugo Souza, após o empate em 2 a 2 com o Racing, no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.

No último domingo, depois de o Flamengo eliminar o Corinthians na Copa do Brasil, Braz foi questionado sobre como está a negociação para a compra dos direitos econômicos de Hugo Souza, e que pertencem ao rubro-negro.

– Primeiro, mais R$ 500 mil. A definição é essa, mais R$ 500 mil, totalizando R$ 1,5 milhão que eles têm de pagar – afirmou Braz, sobre a multa que o Corinthians tem de pagar pela utilização de Hugo Souza contra o Flamengo, estipulada no contrato de empréstimo do goleiro com o Timão.

O dirigente chegou a brincar e falar que gostaria de marcar um amistoso entre Flamengo e Corinthians só para poder cobrar mais R$ 500 mil reais de multa do clube paulista por escalar Hugo.

Na semana passada, o Corinthians notificou o Flamengo e informou ao clube carioca que quer exercer a opção de compra do goleiro Hugo Souza.

A compra em definitivo custará aos cofres do clube 800 mil euros (cerca de 5 milhões) - por 50% dos direitos econômicos. E o novo contrato de Hugo com o Corinthians passaria a valer a partir de janeiro de 2025. No acordo de compra, o pagamento será realizado em quatro parcelas (janeiro e junho dos anos de 2025 e 2026).