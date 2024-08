Hugo Souza em ação pelo Corinthians na Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 09:47 • São Paulo (SP)

Hugo Souza, do Corinthians, viveu uma noite heroica ao defender três pênaltis contra o Red Bull Bragantino, nas oitavas de final da Sul-Americana. O goleiro liderou a virada do Timão na série, após derrota por 2 a 1 no tempo normal, salvando as cobranças de Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme.

Entretanto, esta não foi a primeira vez que o jovem encaixou uma trinca de defesas de pênalti em sua carreira. Na passagem pelo futebol português, Hugo brilhou com a camisa do Chaves em partida contra o poderoso Benfica.

Pela 27ª rodada do Campeonato Português de 2023-24, o arqueiro visitou o Estádio da Luz e deu trabalho aos Encarnados. Primeiro, aos 25 minutos do primeiro tempo, com o jogo empatado em 0 a 0, encaixou a batida de Ángel Di María, campeão do mundo pela Argentina. Na segunda etapa, defendeu a tentativa de Arthur Cabral, viu o árbitro voltar a cobrança por invasão na área, mas tornou a acertar o canto e salvou os visitantes.

Três minutos depois, porém, Hugo Souza não conseguiu evitar o gol da vitória do Benfica, marcado de cabeça por João Neves. O Chaves, no fim da liga, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão, e o brasileiro devolvido ao Flamengo.

Hugo deve se firmar no gol do Corinthians enquanto seu empréstimo durar. Com isso, seguirá como titular no sonho de título da Sul-Americana. O Timão garantiu lugar nas quartas de final e aguarda o vencedor de Fortaleza x Rosario Central, que empataram por 1 a 1 na ida, na Argentina, e definem o qualificado no Castelão nesta quarta-feira (21).

Hugo Souza celebra defesas de pênaltis e classificação pelo Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)