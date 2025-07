Dorival tem desfalque de última hora e escala Memphis e Romero no ataque do Corinthians

O Corinthians entra em campo na noite deste domingo (13), às 19h (de Brasília) para enfrentar o Red Bull Bragantino e o técnico Dorival Júnior tem um desfalque de última hora. O volante Maycon, com um desconforto muscular na coxa direita, será substituído por Raniele. No ataque, sem Yuri Alberto, ainda em transição após fratura na coluna, o treinador optou por uma dupla formada por Memphis Depay e Angel Romero.

Corinthians volta ao Brasileirão para evitar crise e por classificação à Libertadores

Rodrigo Garro será o articulador do time e principal responsável pelas jogadas de ataque do Timão. Por suspensão, Dorival também não poderá contar com o zagueiro André Ramalho e com o volante Breno Bidon. Assim, o Corinthians vai a campo com: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Bidu; Raniele, Martinez, Carillo e Garro; Romero e Memphis. Atualmente na 10ª colocação, com 16 pontos, o Timão sonha com a vaga na próxima edição da Libertadores.

Fora de campo, o Corinthians atravessou semanas turbulentas durante a pausa no calendário. A crise política ganhou novos capítulos e acabou virando caso de polícia, com op residente afastado Augusto Melo indiciado pelo MinistérioPúblico de São Paulo. Além disso, o clube também precisou lidar com polêmicas internas, como a ausência do atacante Memphis Depay em uma sessão de treinamentos. O holandês, no entanto, se desculpou com os companheiros e reafirmou seu compromisso de seguir ajudando o time na sequência da temporada. Enquanto isso, Igor Coronado foi oficialmente dispensado e, até o momento, nenhuma nova contratação foi anunciada pela diretoria alvinegra.

O Bragantino está no G-4 do Brasileirão, com 23 pontos. Apesar de ter sido derrotado por 3 a 0 pelo Bahia na última rodada, o time vivia bom momento antes da pausa do campeonato e quer seguir no G-4.

Fernando Seabra escalou o time de Bragança paulista com: Lucão; Agustin Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho, Pitta e Eduardo Sasha.

