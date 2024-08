Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 21/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

Hugo Souza está nos holofotes pelo bom desempenho no Corinthians. Ele, inclusive, é o goleiro com mais defesas realizadas no mundo desde sua estreia pelo Timão.

O atleta teve seu ápice ao defender três pênaltis contra o Bragantino e contribuir diretamente para a classificação às quartas de final da Sul-Americana, na última terça-feira (20). Após a equipe sofrer virada no tempo regulamentar, o goleiro brilhou nas penalidades.

Hugo pegou três pênaltis contra o Massa Bruta (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Segundo dados da plataforma Sofascore, Hugo é o goleiro com mais defesas, defesas difíceis e pênaltis defendidos no mundo. Ele estreou pelo Corinthians contra o Criciúma — pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 16 de julho — quando já apresentou boa atuação.

Hugo Souza também brilhou em outra disputa de pênaltis pelo Corinthians. Antes da classificação diante do Bragantino, ele pegou a cobrança de Cristaldo nas oitavas da Copa do Brasil, contra o Grêmio, contribuindo para outra classificação do Timão.

Com as duas vitórias nas penalidades, que tiveram o goleiro como protagonista, o Corinthians chegou ao sexto avanço consecutivo em disputa de pênaltis. A equipe eliminou Remo (Copa do Brasil - 2023), Atlético-MG (Copa do Brasil - 2023), América-MG (Copa do Brasil - 2023), Estudiantes (Sul-Americana - 2023), Grêmio (Copa do Brasil - 2024) e Bragantino (Sul-Americana - 2024). A última derrota foi para o Ituano, no Paulistão do ano passado.

Contrato de Hugo Souza com o Corinthians

Hugo Souza esteve emprestado pelo Flamengo ao Chaves, de Portugal, na última temporada. Com o término do vínculo junto aos portugueses, ele foi cedido para o Corinthians, que pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo.

Para tê-lo em definitivo, o Alvinegro precisa desembolsar aproximadamente R$ 5 milhões por 50% dos direitos econômicos, segundo cláusula estabelecida em contrato.