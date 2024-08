Corinthians: jornalista aponta culpados por saída de Hugo Souza do Flamengo

Hugo Souza classificou o Corinthians na Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 05:15 • São Paulo (SP)

O goleiro Hugo Souza foi o destaque da classificação do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, na Copa Sul-Americana, na última terça (21). Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado criticou a diretoria do Flamengo e o técnico Tite pela saída do jogador do clube.

- Hugo Neneca pega três pênaltis seguidos (dois match points) e classifica o Corinthians na Sul-Americana. Mais uma cagada do departamento de futebol do Flamengo (com culpa de Tite também) que o doou por três mariolas, que provavelmente nem receberá - escreveu o jornalista.

Hugo Souza teve um grande início de trajetória no Flamengo, mas caiu de produção e acumulou algumas falhas individuais, até perder espaço na equipe. Em julho de 2023, o Rubro-Negro emprestou o goleiro ao Chaves-POR, onde o atleta jogou por um ano até acertar com o Corinthians.

Contra o Red Bull Bragantino, Hugo Souza pegou três pênaltis e classificou o Corinthians para as quartas de final da Sul-Americana. Desde que chegou ao clube paulista, há cerca de um mês, o jogador de 25 anos tem feito boas partidas e tem ganhado elogios de torcedores e da imprensa.