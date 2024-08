Corinthians: Craque Neto exalta Hugo Souza e manda recado a Carlos Miguel

Neto manda recado para Carlos Miguel após atuação decisiva de Hugo Souza (Foto: Reprodução/Youtube)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 00:06 • Rio de Janeiro

Hugo Souza foi o nome da classificação do Corinthians para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O goleiro foi decisivo na disputa por pênaltis contra o Red Bull Bragantino ao pegar três penalidades seguidas. O feito levou o ex-jogador Craque Neto à loucura durante a transmissão da partida.

➡️ Corinthians se pronuncia após ser citado em investigação sobre o PCC

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Em comemoração da classificação, o comentarista exaltou o arqueiro e mandou indireta para Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. O atleta deixou o clube no meio desta temporada de maneira conturbada, após aceitar a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra.

- Chupa Carlos Miguel. Você vai cair ainda aí na Premier League - disparou o Neto durante a transmissão da "Rádio Craque Neto".

Atuação memorável

Dentro de campo, Hugo Souza construiu mais um episódio inesquecível com a camisa do Corinthians. Além de realizar defesas importantes durante o tempo regulamentar, que garantiu a partida ser encaminhada para os pênaltis, ele ainda foi decisivo no momento final do confronto.

O alvinegro chegou na quinta cobrança precisando de uma defesa do goleiro para continuar vivo na competição. E assim foi feito. Logo após, Hugo ainda precisou pegar mais dois pênaltis nas cobranças alternadas para garantir a vitória do Timão.