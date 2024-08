Copiar Link

Publicada em 21/08/2024

Emprestado pelo Flamengo ao Corinthians, Hugo Souza foi o protagonista do jogo diante do Bragantino, que resultou na classificação alvinegra às quartas de final da Sul-Americana. O contrato do goleiro com o Timão é por empréstimo, e a tendência é que o clube acione a opção de compra.

Os valores são considerados relativamente baixos. Para ter Hugo Souza em definitivo, o Corinthians precisa desembolsar 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos.

Hugo brilhou pelo Timão e defendeu três penalidades contra o Bragantino (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O vínculo do goleiro com o Timão vale até o final de 2024, e o clube pagou 200 mil euros (R$ 1,19 milhão) ao Flamengo pelo empréstimo.

O próprio jogador já demonstrou desejo de permanecer no clube paulista. Presidente do Rubro-Negro, Rodolfo Landim também revelou recentemente que o Timão deve exercer a cláusula de compra.

— Já demonstrei a felicidade de estar aqui. Essa conversa é com meus empresários, com o presidente, o Fabinho, mas eles sabem da minha vontade de permanecer, de construir uma história nesse clube. Estou preocupado em jogar, ajudar dentro de campo. Se acontecer, vou ficar feliz, é valorização do meu trabalho. Espero que isso aconteça — disse Hugo, na última semana, após a partida de ida contra o Bragantino.

— Acho que, se ele for bem lá, há cláusulas que permitem que ele fique, exercendo o direito de compra deles. Eu acho que ele vai acabar ficando. É um atleta que a gente gosta, foi formado na Gávea e temos um apreço por ele. Espero que tenha uma grande carreira por lá — afirmou Landim, em entrevista ao podcast Mundo GV Superbet.

Hugo se emocionou com classificação (Foto: Divulgação/Conmebol)

Antes de chegar ao Corinthians, Hugo Souza esteve emprestado ao Chaves, de Portugal. Sua ex-equipe foi rebaixada no campeonato do país, mas o atleta teve destaque na temporada passada. Ele foi contratado pelo Alvinegro para substituir Carlos Miguel, que se mudou para o Nottingham Forest, da Inglaterra.